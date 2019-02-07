У Савченко не получилось стать кандидатом в президенты

07.02.2019 19:45

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в Президенты Украины Надежде Савченко. Такое решение было принято во время заседания, передает УНН со ссылкой на "ОПОРУ".

"ЦИК отказала в регистрации кандидатом в Президенты Украины Надежде Савченко. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации еще двум претендентам.

"ЦИК отказала в регистрации Владимиру Олейнику кандидатом в президенты. Также документы, предоставленные его представителем, будут направлены в полицию для проверки. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.

По информации "ОПОРЫ", в регистрации отказали и Владимиру Кононенко.

"Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.

Источник: https://from-ua.com