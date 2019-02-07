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Украинцы рискуют лишиться пенсии: в чем проблема выплат в Украине
Пенсионный фонд старается полагаться в своих кассовых разрывах на казначейство, а это неправильно.
Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила эксперт по вопросам пенсионной реформы Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова.
Гостя программы, комментируя ситуацию с пенсионным обеспечением украинцев, отметила, что в прошлом году проявились недостатки финансового планирования относительно кассового разрыва в Пенсионном фонде.
«Это можно доказать тем, что в конце года, в декабре, мы меняли финансирование бюджеа Пенсионного фонда еще почти на 11 млрд грн от запланированного 134 млрд грн… Пенсионный фонд старается полагаться в своих кассовых разрывах на казначейство. Это неправильно. Это надо было закладывать в государственном бюджете при планировании в 2016 году. Этого не заложили во время разговоров Минфина с Пенсионным фондом, поэтому он (кассовый разрыв) и возник», – отметила Галина Третьякова.
В этом году, уверена эксперт, такого не будет, поскольку руководство Пенсионного фонда уже более опытное в подобных вопросах.
Галина Третьякова, комментируя вероятность политического влияния на процесс выплаты пенсий в год выборов, отметила, что здесь больше зависит, насколько опытными – с точки зрения бюджетного планирования – являются кадры в Пенсионном фонде, поскольку от этого зависит контакт с Министерством финансов Украины. Эксперт также напомнила, что правление Пенсионного фонда должно утверждать графики финансовой отчетности на следующий год.
«К сожалению, правление у нас формируется в том числе и за счет политиков. Там есть народные депутаты. Поэтому нам надо «перезагружать» корпоративное управление, и в правлении должны быть не политики, а «рабочие лошадки», финансисты, которые рассчитывают и утверждают. Более того, управление должно руководствоваться еще и тем, что Пенсионный фонд должен давать нам прогноз и актуальные расчеты на 3, 5, 10 и 50 лет. Эти расчеты должны быть обнародованы», – отметила Галина Третьякова и добавила, что и общество, и эксперты должны видеть, как будет развиваться демографическая ситуация, и моделировать использование денег.
Теги: Украина, Донбасс, выплаты, пенсии
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