- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Новые поборы в коммуналке – введены новые расчеты оплаты воды в многоквартирных домах.15:31
- «Северный поток-2» с препятствиями: Украина обрела нового «газового» союзника15:18
- ФСБ РФ следит за военными учениями Украины: генерал Наев сообщил тревожную информацию14:15
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи
Астролог Влад Росс прогнозирует, что в целом наступивший по китайскому календарю год Свиньи будет благоприятным для Украины. "В годы Свиньи у нас всегда был экономический рост – вспомните хотя бы 2007 год, перед мировым кризисом в 2008 году, который был крайне успешным в плане экономики", - рассказал астролог, передают Вести.
"Конечно, достичь того экономического потолка, который был в 2007 году не удастся, но звезды говорят, что в этом году будет экономический рост и сулят неплохие перспективы. По поводу гривны – она будет стабильной до осени. Такая же ситуация и с долларом. А с осени может начаться мировой финансовый кризис и начнутся колебания", - прокомментировал Влад Росс перспективы Украины для статьи "Стабильная гривна, критические отношения с соседями и затянутые пояса - что сулит год Свиньи Украине".
А вот со стороны России Росс ожидает ухудшение. "После наших парламентских выборов, Россия начнет давить на нашу страну еще больше. Это будет осенью и зимой. Будет и критический период в отношениях с соседями – это ноябрь-декабрь 2019 года", - рассказал Влад Росс и поделился более подробным прогнозом на своем сайте.
Кроме того, астролог не ожидает позитивных сдвигов в конфликте на Донбассе и ситуации с Крымом. Он ожидает такой же вялотекущий конфликт на Донбассе и такое же положение дел с Крымом, как и сейчас. По мнению Влада Росса, 2019 не будет поворотным, им станет 2021 год – так расположатся планеты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, Путин, астролог
- Путина могут убрать быстро: названы имена сменщиков
- Донбасс больше не интересует: Путин готовит в Украине новый фронт приближается время Х
- "Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов
- "В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной
- Этот шаг Украины стал исторической катастрофой для Путина: западные СМИ рассказали о крупном поражении Москвы
- Трамп «дрессирует» Путина: почему политика США выгодна Украине
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты17:00
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину