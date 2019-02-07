Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи

07.02.2019 16:45

Астролог Влад Росс прогнозирует, что в целом наступивший по китайскому календарю год Свиньи будет благоприятным для Украины. "В годы Свиньи у нас всегда был экономический рост – вспомните хотя бы 2007 год, перед мировым кризисом в 2008 году, который был крайне успешным в плане экономики", - рассказал астролог, передают Вести.

"Конечно, достичь того экономического потолка, который был в 2007 году не удастся, но звезды говорят, что в этом году будет экономический рост и сулят неплохие перспективы. По поводу гривны – она будет стабильной до осени. Такая же ситуация и с долларом. А с осени может начаться мировой финансовый кризис и начнутся колебания", - прокомментировал Влад Росс перспективы Украины для статьи "Стабильная гривна, критические отношения с соседями и затянутые пояса - что сулит год Свиньи Украине".

А вот со стороны России Росс ожидает ухудшение. "После наших парламентских выборов, Россия начнет давить на нашу страну еще больше. Это будет осенью и зимой. Будет и критический период в отношениях с соседями – это ноябрь-декабрь 2019 года", - рассказал Влад Росс и поделился более подробным прогнозом на своем сайте.

Кроме того, астролог не ожидает позитивных сдвигов в конфликте на Донбассе и ситуации с Крымом. Он ожидает такой же вялотекущий конфликт на Донбассе и такое же положение дел с Крымом, как и сейчас. По мнению Влада Росса, 2019 не будет поворотным, им станет 2021 год – так расположатся планеты.

Источник: https://from-ua.com