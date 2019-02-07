В Харькове существенно подорожал проезд в электротранспорте

07.02.2019 13:15

С 7 февраля в Харькове начали действовать новые тарифы на проезд в электротранспорте. Одна поездка в метро подорожала с 5 грн до 8 грн, а в троллейбусах и трамваях – с 4 грн до 6 грн, сообщает Город X.

6 февраля решение об увеличении стоимости проезда принял исполнительный комитет городского совета. Сегодня это решение опубликовали в официальном издании мэрии – газете «Харьковские известия», после чего новые тарифы вступили в силу.

«При этом с повышением тарифа сохраняются все действующие льготы. Это означает, что 62,7% пассажиров наземного электротранспорта будут по-прежнему ездить бесплатно. В метро количество льготников меньше, но они также сохранят свою льготу», - отметил заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев.

По его словам, после повышения стоимости проезда коммунальные предприятия будут осуществлять перевозку пассажиров с электронным билетом или бесконтактной картой по тарифу, который действовал на момент их пополнения.