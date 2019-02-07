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В марте в Украине начинается монетизация субсидий
Свыше двух миллионов пенсионеров начнут получать деньги на оплату коммунальных услуг вместе с пенсией. Еще свыше миллиона граждан - смогут забрать монетизированные субсидии в Ощадбанке. Об этом шла речь на совещании с профильными министрами под председательством Президента Украины:
"Мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, то есть денежных выплат малообеспеченным слоям населения. В среднем размер выплаты составляет полторы тысячи гривен. И после того, как получатель субсидий рассчитается за потребленные услуги, наличные остаются в его распоряжении",
- отметил Петр Порошенко.
Монетизация субсидий, в первую очередь, направлена на то, чтобы поддержать социально незащищенные слои населения, подчеркнул Президент. Теперь эти деньги получат люди, а не облгазы, которые за последние годы наловчились завышать суммы в платежках, чтобы доить государственный бюджет. С марта текущего года система изменится для более чем трех миллионов домохозяйств.
Пенсионеры начнут получать деньги вместе с пенсией или на карточку, или в отделениях Укрпочты. Остальные же граждане, которые нуждаются в помощи государства, смогут забрать наличные на коммунальные услуги в любом отделении Ощадбанка, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева:
"До 20-го граждане должны расплатиться за жилищно-коммунальные услуги, с 12-го они могут прийти в Ощадбанк, предъявить паспорт, получить средства и прямо там же, в Ощадбанке, они могут рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги, не отходя далеко".
Эта система будет действовать по жестким правилам: тот, кто просрочит платежи, будет лишен права на возмещение. Зато государство обязывается за счет "Нафтогаза" в кратчайшие сроки обеспечить граждан счетчиками. Когда программа монетизации заработает на полную силу - она даст эффект колоссальной экономии и контроля за бюджетными деньгами, говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман:
"Раньше средства проходили на бумаге, и очень трудно было контролировать, насколько эффективно они используются, теперь мы адресно доходим до того человека, который нуждается в этой помощи".
Основная цель программы - помочь самым бедным. Это один из шагов стратегии по борьбе с бедностостью в Украине, объяснил Президент Украины Петр Порошенко:
"Мы доверяем людям. Это есть ключевой месседж. Монетизация субсидий направлена на преодоление бедности, ведь деньги, которые сэкономлены, остаются в распоряжении малообеспеченных и повышают их уровень соцзащиты. Но наибольший эффект - антикоррупционный. Миллиарды гривен, которые сейчас государство переплачивает облгазам, останутся в бюджете, и могут быть направлены на развитие экономики и на повышение соцобеспечения наименее защищенных слоев населения".
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, субсидия, март, монетизация
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