Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В РФ с территорий Донбасса двигаются поезда с неизвестными грузами

07.02.2019 19:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В РФ с территорий Донбасса двигаются поезда с неизвестными грузами

С временно оккупированных территорий Донбасса в РФ в железнодорожных составах вывозятся неизвестные грузы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» на основе информации по состоянию на 5 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда наблюдателей СММ ОБСЕ продолжали слышать звуки поездов, идущих по железнодорожным путям, расположенным примерно в 150 метрах к юго-западу от КПП Гуково. В течение отчетной недели наблюдатели СММ ОБСЕ слышали поезда семь раз по сравнению с четырьмя на прошлой неделе; наблюдатели оценили, что шесть поездов ехали в РФ, а один — в Украину. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине регулярно информировалась о поезде, направляющемся в Украину. Визуальное наблюдение было невозможно из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и КПП».



Теги: Россия, Донбасс, поезд, груз, ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх