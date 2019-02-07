- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- Квартиру беглого Януковича будут сдавать в аренду20:45
- Ощадбанк отключил важную услугу20:20
- У Савченко не получилось стать кандидатом в президенты19:45
- В РФ с территорий Донбасса двигаются поезда с неизвестными грузами19:31
- Стало известно, когда Порошенко презентует свою предвыборную программу19:15
- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
В РФ с территорий Донбасса двигаются поезда с неизвестными грузами
С временно оккупированных территорий Донбасса в РФ в железнодорожных составах вывозятся неизвестные грузы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» на основе информации по состоянию на 5 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Команда наблюдателей СММ ОБСЕ продолжали слышать звуки поездов, идущих по железнодорожным путям, расположенным примерно в 150 метрах к юго-западу от КПП Гуково. В течение отчетной недели наблюдатели СММ ОБСЕ слышали поезда семь раз по сравнению с четырьмя на прошлой неделе; наблюдатели оценили, что шесть поездов ехали в РФ, а один — в Украину. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине регулярно информировалась о поезде, направляющемся в Украину. Визуальное наблюдение было невозможно из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и КПП».
Теги: Россия, Донбасс, поезд, груз, ОБСЕ
- Российские СМИ нашли "украинский след" в трагедии на подмосковной железной дороге (ВИДЕО)
- Что ждет украинцев в 2009 году
- В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
- ДонЖД: Мы теряем две тысячи груженых вагонов в сутки!
- В «ЛНР» хотят обеспечить явку на «выборах» за счет боевиков «ЛНР» и бюджетников
- У главаря ЛНР отличились диким заявлением о войне на Донбассе
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Квартиру беглого Януковича будут сдавать в аренду20:45
- Ощадбанк отключил важную услугу20:20
- НАТО готовит мощный ответ Кремлю, истребитель 6 поколения уже скоро будет готов нанести ответный удар 20:00
- У Савченко не получилось стать кандидатом в президенты19:45
- В РФ с территорий Донбасса двигаются поезда с неизвестными грузами19:31
- Стало известно, когда Порошенко презентует свою предвыборную программу19:15
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину