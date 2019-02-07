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Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО
Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.
За принятие законопроекта №9037 в целом на заседании 7 февраля проголосовали 334 депутата, пишет УП.
Принятие решения встретили аплодисментами.
"Это необратимость нашего европейского выбора, это начало настоящей евроинтеграции. Украина будет в ЕС и НАТО", - заявил после голосования спикер ВР Андрей Парубий.
Президент Петр Порошенко перед голосованием назвал 7 февраля историческим днем.
"Сегодня исторический день, когда в Конституции будет закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в ЕС и НАТО. НАТО – это о безопасности, не только о военной, а и о безопасности гражданина, безопасности на улицах, верховенстве права. Сейчас в Кремле очень внимательно наблюдают за действиями Верховной Рады. Не дождетесь – не будет у вас радости. И Верховная Рада сегодня продемонстрирует единство, которое демонстрирует последние 4 года", - сказал Порошенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, НАТО, Конституция, Верховная Рада
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