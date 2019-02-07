- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Новые поборы в коммуналке – введены новые расчеты оплаты воды в многоквартирных домах.15:31
- «Северный поток-2» с препятствиями: Украина обрела нового «газового» союзника15:18
- ФСБ РФ следит за военными учениями Украины: генерал Наев сообщил тревожную информацию14:15
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии
Кабмин Украины принял поправки в назначение субсидий с возможностью отбирать их у украинцев за месячный долг по коммуналке.
Об этом сообщили ubr.ua, уточнив, что шестого февраля Кабинет Министров принял изменения в порядок назначения субсидий. В частности, если раньше госпомощь могли отобрать за просрочку по коммунальным платежам в два месяца, то сейчас правительство уменьшило этот срок до 30 дней.
Защиту от новых порядков получат только «малые» должники – те, у кого сумма задолженности не превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 грн.
Кроме того, поводом для отказа в назначении льгот не сможет стать долг, который образовался по вине самих чиновников. Если Минсоцполитики задержит выплату монетизированных субсидий, из-за чего человек не сможет в срок заплатить поставщику коммуслуг, то отбирать субсидию не станут.
Между тем, даже с такими оговорками новый порядок может обернуться полноценной катастрофой для многих украинских семей. Согласно данным Госстата, только за минувший год долги украинцев за коммунальные услуги выросли на 23 млрд грн - до 55,6 млрд грн. Из этой суммы более 26 млрд грн – это задолженность потребителей за газ. В целом с октября 2017-го общий долг населения за коммунальные услуги увеличился на 96%, а с 2015-го - на 483% (с 11,5 млрд грн до 55,6 млрд грн).
По словам экспертов, непрерывно растущие долги населения за услуги ЖКХ свидетельствует о том, что установленные властью тарифы не соответствуют уровню доходов и являются непосильными для большинства украинцев, а система социальной защиты не работает в достаточной степени.
«При росте тарифов в конце 2018 - начале 2019-го на 23,5%, а также взятых обязательствах перед МВФ повысить их еще на 20% с 1 мая этого года, бюджет на субсидии 2019 года уменьшен на 22,5% (на 16 млрд грн), а возможность его заблокирована обязательствами перед МВФ. Учитывая долг по субсидиям на конец 2018 года (6,87 млрд грн), который, как всегда, гасится из нового бюджета, в 2019 году украинцы фактически могут рассчитывать на общий объем финансирования субсидий в 48,13 млрд грн, чего критически мало», - рассказал ведущий аналитик ОО «Общественный аудит» Тарас Галайда.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Украина, Донбасс, долг, субсидия, коммунальные услуги
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты17:00
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину