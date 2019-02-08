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Бельгия поддержит санкции против России

08.02.2019 22:48
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Бельгия поддержит санкции против России

Сегодня состоялась встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии, кандидатом на должность генсека Совета Европы Дидье Рейндерсом

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Бельгия поддержит санкции против России из-за захвата украинских моряков в Керченском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Арьева.

Как он отметил, сегодня состоялась встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии, кандидатом на должность генсека Совета Европы Дидье Рейндерсом. Рейндерс заверил, что не согласен на возврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы без существенных шагов по деоккупации Крыма и выполнения Минских соглашений.

"Бельгийской министр также сказал, что готов прислушиваться к позиции Украины в Совете Европы в отношении российского вопроса, и согласился, что Россия должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению Минских соглашений для того, чтобы ее делегация вернулась в ПАСЕ без санкций", - написал Арьев.



Теги: Россия, Бельгия, санкции
 
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