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Не нужно расслабляться: эксперт указал на главную угрозу НАТО для Украины
После приобретения членства в НАТО у Украины может возникнуть чувство ложной безопасности, что является наиболее серьезной угрозой членства в Альянсе. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такую точку зрения озвучил капитан американских ВМС Гарри Табах. По его словам, множество стран, являющихся сегодня членами НАТО, уже расслабились. «Они думают, что, ничего страшного, что у нас оборона слабая. Потому что придет Америка и спасет. А вот у стран, которые не в НАТО – Израиль, Корея, Япония – очень сильная оборонная система и армия, так как они рассчитывают только на свои силы», – пояснил Табах.
Но в то же время, уверен он, с политической и дипломатической точки зрения приобретение членства в НАТО даст Украине гораздо больше инструментов влияния на сегодняшнюю ситуацию. «Так что я думаю, что для Украины полезно жить в такой ситуации, когда страна рассчитывает только на себя. Хотя, безусловно, в ВСУ еще очень много нужно сделать, перестроить, перегруппировать и т.д», - сделал вывод американский эксперт.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что наша страна готова начать создание собственных военных ракет. Это стало реакцией на разрыв Договора РСМД между США и Россией.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, МИД, угроза
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