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Определись, ты умный или красивый: оккупанты уличили жителей Крыма в "хитрости"

08.02.2019 09:40
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Так называемые власти Крыма попросили крымчан "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрическими паспортами.

Об этом написал блогер под ником Kosstik‏, публикуя соответствующий скриншот.

"Надо было определиться – в 2014 мы определились, ну чего туда ехать за этими паспортами? Кому какая необходимость в этом? Определись, кто ты в жизни есть: или умный, или красивый", - так заявил крымчанам "спикер парламента Крыма" Владимир Константинов.

"Сук, не могу комментарий придумать. Прекрасно всё", - написал блогер.

Под скриншотом появились саркастические комментарии пользователей.

"Иненада! Как говорят- "без слов")", "Пусть границу закроют. Им там прагаласавать же не трудно", "Не приживается Росиюжга в Крыму. Ну никак", "В последнем абзаце Консольтинов описал в точности *бучую Свинокацапию и ее поступки", - пишут комментаторы.

Источник : https://apostrophe.ua 



Теги: Донбасс, Крым, оккупанты
 
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