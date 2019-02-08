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Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов оккупированного Донбасса

08.02.2019 11:20
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Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов оккупированного Донбасса

Президент Украины подписал Указ, который вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях". Документ обнародован на сайте главы государства.

Согласно части второй статьи 1 Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" указом утверждаются границы и перечень населенных пунктов, частей их территорий, временно оккупированных на Донбассе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В приложении к указу приведены географические координаты границ временно оккупированных территорий на Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон.
С перечнем населенных пунктов и частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, можно ознакомиться по ссылке.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, граница, населенный пункт, оккупация, Порошенко
 
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