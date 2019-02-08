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Причина плохих дорог в Украине – отсутствие «волшебной палочки
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил перед депутатами Верховной Рады во время часа вопросов к правительству – сообщает replyua.net.
Ни для кого не секрет, что состояние дорожного покрытия в Украине ужасает, причем, несмотря на рапорты чиновников о ремонтах и строительстве новых дорог, каждую весну асфальт с проезжей части дорог как в городах, так и на трассах, волшебным образом исчезает вместе со снегом. Владимир Омелян заявляет, что в течении ближайших пяти лет правительство обещает обеспечить ремонт всех трасс межобластного сообщения и навести порядок с ситуацией, сложившейся с городскими дорогами. Одновременно с этим он не уточняет как именно будет осуществляться контроль качества выполнения работ. Так же министр инфраструктуры заявил, что на выполнение планов по дорожному строительству в бюджет страны ежегодно должно быть заложено не менее 200 миллиардов гривен, а для восстановления с нуля, необходимо не менее 300 миллиардов.
«Правительство — это не Хогвартс, у нас нет волшебных палочек, чтобы отремонтировать все дороги. Благодаря Дорожному фонду каждая область продолжает строительство дорог. На протяжении пяти лет работы Дорожного фонда мы отстроим магистрали, которые соединяют областные центры и наведем порядок на основных центральных магистралях каждой области» - высказался министр.
Теги: Украина, Донбасс, дороги
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