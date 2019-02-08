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С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи
В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития".
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об использовании злоумышленниками электронного ящика украинского госоргана (gov.ua) в фишинговой рассылке с упоминанием Министерства экономического развития и торговли. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи в Facebook.
"Фишинговая рассылка электронной почты со скомпрометированного ящика государственного учреждения (gov.ua), с вложением, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением", – говорится в сообщении.
В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития"; во вложении – файл "КМУ база даних.zip".
В Госспецсвязи предупреждают о необходимости обращать внимание на имя электронной почты, даже если оно кажется легитимным.
"Не открывайте вложения писем, которых вы не ожидали получить. Обращайте внимание на имя электронной почты: даже если оно кажется легитимным, все равно проверяйте, действительно ли это лицо отправляло вам сообщение с вложением", -говорится в сообщении.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, вирус, почта, письмо
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