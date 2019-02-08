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Семьи погибших киевлян-участников АТО смогут получить деньги вместо земли
Власти говорят, что в столице ограничены земельные ресурсы.
Киеврада приняла решение о предоставлении материальной выплаты семьям погибших киевлян-участников АТО вместо земли. Решение поддержал 91 депутат. Городской совет включит расходы на реализацию соответствующих выплат в бюджет столицы на 2019 год.
Сейчас Киев не имеет возможности удовлетворить необходимые потребности в получении земельных участков, поскольку в столице ограничены земельные ресурсы. Учитывая это, городские власти предлагать семьям погибших киевлян-участников АТО денежную компенсацию вместо земли. Согласно решению, семьи погибших киевлян-участников АТО смогут выбирать: земля в городе, гарантированная им государством, или же материальная помощь. Выплаты составят 400 прожиточных минимумов (741,2 тысячи гривен. – Ред).
"Киев – первый и единственный город в Украине, который предлагает такую инициативу. Столичные власти намерены найти средства, чтобы выплатить материальную помощь – в качестве компенсации за земельные участки для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сегодня в городе насчитывается 363 семьи погибших киевлян-участников АТО. Из них около 140 уже получили земельные участки. Удовлетворить законное право остальных для столицы крайне сложно.
"Мы проводили консультации и с семьями погибших и с участниками АТО. Они поддерживают идею материальной компенсации вместо земельных участков. Кроме того, те семьи, которые уже получили участки, могут передать их в коммунальную собственность города, а взамен получить денежную помощь. Это важно, потому что не все семьи, которые получили землю, имеют возможность ее обустроить", – подчеркнул председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко.
Это решение позволяет создать условия для обеспечения реализации права на первоочередное отведение земельных участков киевлянам членам семей погибших участников АТО и определяет четкий механизм компенсации за полученные или еще не полученные ими земельные участки, отметил заместитель главы КГГА Александр Спасибко.
"Более того, не все из семей, которые уже держали участки, имеющие возможность их обустроить. Поэтому они могут передать землю в коммунальную собственность города, а взамен получить денежную помощь", – рассказал он.
Реализация проекта решения будет осуществляться за счет средств бюджета города, предусмотренных в Городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.
"Проект решения поддержан Советом ветеранов АТО при КГГА. Предполагается, что рассматривать вопросы, связанные с выплатой материальной помощи будет специальная комиссия, которая будет работать при каждой райгосадминистрации столицы", – добавил Александр Спасибко.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: семья, деньги, земля, участники, АТО
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