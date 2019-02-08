Сколько денег Украина планирует занять в ближайшие годы: названа сумма

08.02.2019 19:23

Национальный банк Украины (НБУ) планирует до конца 2021 года привлечь от иностранных кредиторов финансирования общим объемом $16,6 млрд.

Это следует из январского "Инфляционного отчета" на сайте регулятора, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, НБУ рассчитывает на продолжение сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ) по истечении действующей программы Stand By.

В документе, в частности, перечисляются ключевые предположения к макроэкономическому прогнозу НБУ на 2019-2021 гг., в числе которых указано: "поступления в госсектор от доноров в 2019-2021 гг. (МВФ – $6,5 млрд, ЕС и Всемирного банка – по $1,6 млрд), наряду с размещением облигаций внешнего государственного займа на $8,5 млрд, позволят рефинансировать большую часть выплат по внешним обязательствам".

Источник : https://economy.apostrophe.ua