Стало известно, что указали в своих декларациях новоиспеченные кандидаты в президенты

08.02.2019 19:38

Кандидаты в президенты подали декларации за 2017 год

Все кандидаты в президенты на выборах-2019 должны были подать вместе с пакетом документов в Центризбирком е-декларацию. Что указали в декларациях кандидаты - в материале РБК-Украина.

На данный момент кандидаты в президенты подали декларации за 2017 год, поскольку декларации за 2018 год чиновники обязаны составить и подать только до 1 апреля.

Игорь Шевченко

Шевченко указал в декларации три квартиры в Киеве, 12 офисов, подвальное помещение, 20 гаражей, машиноместо и земельный участок. Кроме того, Шевченко задекларировал телевизор, проектор, ювелирные и антикварные изделия, два автомобиля (Toyota и Mersedes-Benz) общей стоимостью почти 900 тыс. гривен и знаки для товаров и услуг.

Доход Шевченко за предоставление имущества в аренду в 2017 году составил почти 4,7 млн гривен. Шевченко задекларировал 1,7 млн гривен, почти 1,8 млн долларов, 850 тыс. евро наличными и более 300 тыс. гривен и 491 долларов на банковских счетах.

Сергей Каплин

Каплин указал в декларации жилые дома в Полтаве и Киеве, автомобиль KIA за 120 тыс. гривен и право на изображение знака "Рух простых людей", 244 тыс. гривен зарплаты, 191 тыс. гривен в виде компенсации стоимости аренды жилья и 38 тыс. гривен в виде компенсации стоимости проезда по территории Украины.

Валентин Наливайченко

Наливайченко указал в декларации две квартиры в Киеве, машиноместо, 4 земельных участка, дачный дом, свидетельства на знак для товаров и услуг. Кроме того, Наливайченко задекларировал 39 тыс. гривен зарплаты жены. Свои доходы за 2017 год Наливайченко в декларации не указал.

Виталий Скоцик

Скоцик задекларировал два жилых дома в Киевской области, квартиру в Киеве, 5 земельных участков в Киевской области, два автомобиля (Infiniti и Vollswagen) общей стоимостью почти 3,2 млн гривен, авторские права на две книги и свидетельство на знак для товаров и услуг.

Кроме того, Скоцик задекларировал 190 тыс. гривен зарплаты и более 2 млн гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Жена Скоцика за год получила более 89 тыс. гривен зарплаты и 325 тыс. гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

Андрей Садовый

Садовый указал в декларации три земельных участка и два жилых дома во Львове, два автомобиля (Merсedes-Benz и "Шкода") общей стоимостью свыше 1,6 млн гривен, акции радиокомпании "Люкс" стоимостью свыше 170 тыс. гривен.

Согласно декларации, жена Садового является владелицей Zaxid.net, радиокомпании "Люкс", Visma radio-TV, Contact inform, Radio "Continent", Royal Court, телерадиокомпаний "Радио больших дорог" и "Белком". Кроме того, Садовый указал в декларации свою общественную организацию "Институт просвещения". Задекларировал Садовый и права на знак "Самопомич".

За год Садовый задекларировал почти 492 тыс. гривен зарплаты. Жена мэра Львова за год получили почти 2,4 млн гривен зарплаты, почти 16 тыс. гривен помощи при рождении ребенка и 678 тыс. гривен кредита.

На банковских счетах Садовый сохраняет почти 4 тыс. гривен, а его жена имеет почти 3 тыс. гривен в банке и 10 тыс. долларов и 15 тыс. гривен наличными.

Евгений Мураев

Мураев задекларировал квартиру в Харькове, гостиничный номер в Киеве и нежилое здание в Харькове, ювелирные изделия, оружие и технику, автомобиль Lexus стоимостью 960 тыс. гривен, корпоративные права на ООО "Новости 24 часа" стоимостью почти 16 млн гривен.

Мураев также указал в декларации 200 тыс. гривен зарплаты, 420 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду, 191 тыс. гривен компенсации для аренды жилья, почти 253 тыс. гривен возмещений расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

На банковских счетах Мураев хранит почти 4 тыс. гривен и 281 евро, а наличными свыше 10 млн гривен, 2 млн долларов и 1 млн евро. Кроме того, в 2017 году Мураев одолжил третьим лицам 523 тыс. гривен.

Анатолий Гриценко

Гриценко указал в декларации два земельных участка и дачный дом в Киевской области, 4 квартиры в Киеве, два автомобиля (Volvo и Toyota) общей стоимостью почти 1,2 млн гривен и водное средство стоимостью 47 тыс. гривен.

Согласно декларации Гриценко, его жена Юлия Мостовая является владелицей ООО "Издательский дом "ОРМОС", ООО "Комьюнити 8", ООО "Анкарис", ООО "СК групп", общественной организации "Хартия-4", а сам Гриценко - владелец общественной организации "Гражданская позиция". Гриценко также задекларировал права на знак для товаров и услуг "Гражданская позиция".

Гриценко задекларировал почти 140 тыс. гривен пенсии, почти 15 тыс. гривен зарплаты и почти 180 тыс. гривен процентов от вклада в банке. Зарплата жены составила почти 375 тыс. гривен. На счетах в банках Гриценко хранит более 130 тыс. долларов, а наличными - 36 тыс. долларов и 120 тыс. гривен.

Виталий Куприй

Куприй задекларировал квартиры в Грузии, в Киеве, в аннексированном Крыму и в Днепропетровской области, а также магазин непродовольственных товаров с офисным помещением в Днепропетровской области, три автомобиля, мотоцикл, водное средство и прицеп.

За год Куприй получил почти 250 тыс. гривен зарплаты, 3 млн гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества и почти 253 тыс. гривен средств на выполнение депутатских полномочий. Его жена получила более 997 тыс. гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Согласно декларации, Куприй наличными хранит 3 млн гривен, а его супруга - 15 тыс. долларов.

Геннадий Балашов

Балашов указал в декларации земельные участки в Киеве, жилые дома в Киевской области, 13 квартир, гаражи и офисы в Киеве, биткоины, три автомобиля (два Mercedes-Benz и Lexus) общей стоимостью более 1,4 млн гривен, корпоративные права на ООО "Лесники Сити", ЧП "Агентство недвижимости Липки", Oceanside Cottages LLC, A1A Oceanshore LLC.

Кроме того, Балашов указал в декларации почти 1,2 млн гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью, а также 495 тыс. долларов, 330 тыс. евро и 2,4 млн гривен наличности, которая принадлежит ему и жене.

Ольга Богомолец

Богомолец указала в декларации земельные участки в Киевской, Николаевской, Львовской, Житомирской областях, жилые дома в Киевской, Николаевской, Львовской областях, 7 квартир в Киеве, ряд нежилых помещений в Киеве, гараж, машиноместа, Историко-культурный комплекс в Житомирской области, коллекцию икон, произведения искусства, антикварные изделия, три автомобиля (Mercedes-Benz, Fiat и Kia) общей стоимостью свыше 1,6 млн гривен, корпоративные права на ряд частных предприятий и общественных организаций, в частности, "Институт дерматокосметологии доктора Богомолец", "Институт теледерматологии доктора Богомолец", "Реал Приват", Общественный информационный простор, Корпус спасателей и парамедиков, права на изобретения, торговые марки, авторские права на музыку и тексты к песням.

Богомолец за год получила более 300 тыс. гривен зарплаты, почти 3,4 млн гривен дохода от предоставления имущества в аренду, почти 40 тыс. гривен процентов от вкладов в банке, 165 тыс. гривен компенсации комуналньих платежей, 240 тыс. гривен алиментов на содержание ребенка.

На банковских счетах Богомолец хранит 3 тыс. долларов, 63 тыс. гривен, 2,3 тыс. евро, а наличными - 290 тыс. евро и 430 тыс. долларов.

Александр Шевченко

Шевченко указал в декларации жилые дома, офисы, земельные участки в Ивано-Франковской области, квартиры в Ивано-Франковске, офис в Киеве, квартиру в Киевской области, недостроенный дом в Ивано-Франковской области, часы, автомобиль Toyota, корпоративные права на ООО "Галичина-Сахар", ООО "Горизонт".

Шевченко за год получил 251 тыс. гривен зарплаты, почти 900 тыс. гривен займа, наличными Шевченко хранит 155 тыс. долларов, а на банковских счетах - 127 тыс. гривен. Кроме того, Шевченко одолжил третьим лицам почти 1,6 млн гривен.

Роман Насиров

Насиров указал в декларации земельные участки в Киевской, Черниговской областях, квартиры в Киеве, жилой дом в Киевской области, дачный дом в Киевской области, часы, тренажер, ювелирные изделия, одежду, антикварные изделия, произведения искусства, 4 автомобиля (две "Тойоты", "Лексус" и Land Rover) и мотоцикл, права интеллектуальной собственности.

Свои доходы за год Насиров не указал. На брокерских счетах он хранит почти 300 тыс. долларов, а наличными - 55 тыс. долларов, 1,2 млн гривен. У жены Насирова более 2,1 млн гривен наличности.

Юрий Бойко

Бойко задекларировал земельные участки в Донецкой, Киевской областях, жилой дом в Киевской области, квартиру и машиноместо в России, квартиру в Киеве, квартиры в Луганской области, недостроенные гараж и жилые дома в Донецкой и Киевской областях, произведения искусства и ювелирные изделия, два автомобиля (ВАЗ и Mercedes-Benz), ценные бумаги, корпоративные права на ООО "Столичная недвижимость", ООО "Фортекс", ООО "Шпон".

Бойко за год получил почти 249 тыс. гривен зарплаты, почти 253 тыс. гривен для обеспечения депутатской деятельности, почти 27 тыс. гривен пенсии. На банковских счетах Бойко хранит 14 тыс. долларов, а его жена - более 10 млн гривен, почти 1 млн долларов, 3,3 млн рублей.

Олег Ляшко

Ляшко задекларировал жилой дом и земельные участки в Киевской области, дачный дом, земельный участок, офис и квартиру в Киеве, коллекцию монет, вилы, часы, тренажеры, мебель, ювелирные изделия, три автомобиля (две Toyota и Mercedes-Benz), корпоративные права на ЗАО "Редакция газеты "Политика".

За год Ляшко получил почти 260 тыс. гривен зарплаты, почти 1,8 млн гривен процентов от вкладов в банки, почти 1,9 млн гривен дохода от предоставления имущества в аренду, почти 16 млн гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества, 559 тыс. гривен дохода от отчуждения движимого имущества, почти 26 тыс. гривен страховых выплат, 571 тыс. гривен Ляшко выиграл.

На банковских счетах Ляшко хранит 4,4 млн гривен, 713 тыс. долларов, а наличными свыше 1,2 млн долларов, 70 тыс. евро и почти 840 тыс. гривен.

Аркадий Корнацкий

Корнацкий задекларировал земельные участки в Киевской, Николаевской областях, здание молочного цеха в Николаевской области, здание кафе в Киеве, жилые дома в Николаевской области, овощехранилище, конюшню, нежилые помещения, квартиру в Киеве, гостиницу в Первомайске (Николаевская область), автомобиль Mersedes-benz стоимостью более 1,1 млн гривен, корпоративные права на несколько предприятий, в частности "Стройфирма Корнацких", "Юридическая фирма Корнацких", жилищно-строительный кооператив "Родной дом", изобретения, права на знаки для товаров и услуг.

За год Корнацкий получил 221 тыс. гривен зарплаты, почти 253 тыс. гривен возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 6,8 тыс. гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества, 2,8 тыс. гривен процентов от вкладов в банки.

На банковских счетах Корнацкий хранит более 36 тыс. гривен, а наличными 30 млн гривен, 775 тыс. долларов и 155 тыс. евро.

Александр Вилкул

Вилкул указал в декларации квартиры в Днепре и Киеве, произведения искусства, антикварные изделия, часы, ювелирные изделия, автомобиль Chevrolet, права на знак для товаров и услуг, почти 223 тыс. гривен зарплаты, почти 253 тыс. гривен средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, более 593 тыс. гривен процентов от вклада в банк.

Вилкул хранит на банковских счетах свыше 7,4 млн гривен, почти 4 млн долларов, а наличными - 511 тыс. долларов, 310 тыс. евро и 300 тыс. гривен.

Юлия Тимошенко

Тимошенко задекларировала жилые дома и земельные участки в Киевской области, квартиру в Киеве, коллекцию часов, ювелирные изделия, два автомобиля (Mercedes-Benz и ГАЗ) общей стоимостью свыше 1,3 млн гривен. Муж Тимошенко является владельцем ООО Geofors и ООО Ledi U.

За год Тимошенко получила 225 тыс. гривен зарплаты, почти 253 тыс. гривен средств на выполнение депутатских полномочий и почти 82 тыс. гривен процентов от вклада в банк. Муж Тимошенко за год получил почти 245 тыс. гривен иностранного дохода, почти 3,4 млн гривен от занятия предпринимательской деятельностью.

На счетах в банках Тимошенко хранит 614 тыс. гривен, а наличными - 290 тыс. гривен. Муж Тимошенко держит на банковских счетах 28 тыс. долларов и более 20 тыс. гривен, а наличными - 194 тыс. евро, 360 тыс. гривен, почти 358 тыс. долларов.

Дмитрий Добродомов

Добродомов задекларировал квартиру в Киеве и три - во Львове, автомобиль Skoda стоимостью 155 тыс. гривен, акции ОАО "Львовметалл", права на сценарий телепередачи "Общественное движение "Народный контроль".

Добродомов за год получил 227 тыс. гривен зарплаты, почти 253 тыс. гривен средств на выполнение депутатских полномочий, 38 тыс. гривен компенсации стоимости проезда, 191 тыс. гривен компенсации стоимости аренды жилья, 18 тыс. гривен суточных в рамках учебного визита в Стокгольм.

На банковских счетах Добродомов хранит 63 тыс. гривен, 4,3 тыс. евро, а наличными - 170 тыс. гривен, 20,6 тыс. долларов и 8,7 тыс. евро. Кроме того, Добродомов указал в декларации 10 тыс. гривен средств, одолженных третьим лицам и 36 тыс. гривен в виде активов в драгоценных (банковских) металлах.

Александр Мороз

Мороз задекларировал квартиру в Киеве, корпоративные права на ООО "Редакция газеты "Селянская правда от Ивана Бокого", почти 45 тыс. гривен пенсии и 149 тыс. гривен соцвыплат. Жена Мороза за год получила 20,4 тыс. гривен пенсии и 400 гривен соцвыплат. На банковских счетах Мороз хранит 24 тыс. гривен.

Илья Кива

Кива указал в декларации гараж, земельный участок и жомовую яму в Полтавской области, две квартиры в Киеве, ряд общественных организаций, ООО "Союзенергогаз", почти 144 тыс. гривен зарплаты и 1 млн гривен наличными.

Руслан Кошулинский

Кошулинский указал в декларации жилой дом и земельный участок во Львове, недостроенные гараж, теплицу и беседку, автомобиль Nissan стоимостью 135,6 тыс. гривен. За год Кошулинский получил 22,4 тыс. гривен зарплаты, а его жена - почти 130 тыс. гривен.

На банковских счетах Кошулинский держит более 16 тыс. гривен, а наличными - 80 тыс. гривен и 7,3 тыс. долларов. Его жена имеет 54 тыс. гривен наличными.

Александр Данилюк

Данилюк указал в декларации земельные участки, гараж, две квартиры и жилой дом в аннексированном Крыму, корпоративные права на ООО "Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности", ООО "Тнформагентство "Гилдхол", Blenheim technologies LLC, ООО "Скейн-Украина", ООО "ДА+ групп", частное предприятие "Атлант", ООО "Фирма Бекас ЛТД", ООО "Скейн ЛТД"

За год Данилюк получил более 620 тыс. гривен зарплаты, его супруга получила 1,7 млн гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Кроме того, Данилюк наличными хранит 170 тыс. фунтов стерлингов, а его жена - 92 тыс. фунтов стерлингов.

Сергей Тарута

Тарута указал в декларации нежилой дом, гараж, офис и три квартиры в Киеве, две квартиры в аннексированном Крыму, жилой дом в оккупированном Донецке, квартиру и жилой дом в Мариуполе, земельный участок в Донецке, земельный участок в Киеве, жилой дом в Киеве, антикварные изделия, произведения искусства, два автомобиля "Лексус" общей стоимостью почти 532 тыс гривен, мотоцикл Harley Davidson, ценные бумаги.

Кроме того, Тарута задекларировал корпоративные права на ряд компаний, в частности ООО "Азовинтекс", ООО "Арт Инвест Групп", ООО "Музей исторического культурного достояния "Платар", ОАО "Телерадиокомпания "Евростудия", компании с ограниченной ответственностью Dargamo Holdings Limited и "Ерроукрест Лимитед", ОАО "Кальчикский Карьер", ЧАО "ЛОК "Айвазовское", ООО "СЭЗ "Азов-восток", ООО "Финансовая компания "Инвестиции-Кватрал-Недвижимость", ООО "Фирма "Азолит", ООО "Альминский камень", ООО "Строительно-Инвестиционная Компания "Днепр-холдинг", ПАО "Днепропетровский Трубный Завод", ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания", ООО "Футбольный Клуб "Металлург", Gdansk Shipyard Group Spz o.o, ПАО "Артемовский Комбикормовый завод", ЧАО "Горловский Мясокомбинат", ООО "Украинская горно-металлургическая Компания-Львов", ООО "Футбольный клуб "Сталь".

Также Тарута указал в декларации более 211 тыс. гривен зарплаты, 240 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду, почти 240 тыс. гривен процентов от вклада в банк, почти 130 тыс. гривен пенсии, 79,6 тыс. гривен - возврат финансовой помощи, почти 253 тыс. гривен возмещений расходов связанных с выполнением депутатских полномочий. Жена Таруты получила 36 тыс. гривен пенсии.

Тарута хранит на банковских счетах свыше 7 тыс. гривен и почти 879 тыс. долларов, а наличными - почти 4,6 млн долларов, 560 тыс. евро и 20 тыс. фунтов стерлингов. Жена Таруты наличными хранит 450 тыс. долларов. Кроме того, Тарута одолжил третьим лицам 3,5 млн гривен.

Владимир Зеленский

Зеленский указал в декларации жилой дом и земельный участок в Киевской области, квартиры в Киеве, аннексированном Крыму, Великобритании, парковочные места, часы, три автомобиля (BMW X5, Land Rover и Mersedes-Benz), ценные бумаги, корпоративные права на ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95", ООО "Зелари фиш", Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, Film Heritage inc, San Tommaso S. R. L., Megiritano Ventures Ltd, ряд патентов, права на знаки для товаров и услуг.

За год Зеленский получил почти 1,6 млн гривен зарплаты, 5 тыс. гривен роялти от "Квартал ТВ", 207 тыс. гривен страховых выплат, свыше 4,3 млн гривен от занятия предпринимательской деятельностью, 924 тыс. гривен дохода от предоставления имущества в аренду. На банковских счетах Зеленский хранит более 400 тыс. долларов, более 1 млн гривен, а наличными - 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. гривен. Жена Зеленского хранит на банковских счетах свыше 8 тыс. долларов.

Инна Богословская

Богословска указала в декларации две квартиры - в Киеве и Харькове, ювелирные и антикварные изделия, одежду, произведения искусства, комплект итальянских люстр, автомобиль Toyota стоимостью 690 тыс. гривен. Богословская является владелицей ООО "Юридическая международная служба" и ООО "Курсстенмаш". Кроме того, Богословска задекларировала права на книги, биткоины на 152,4 тыс. гривен.

За год Богословская получила 42 тыс. гривен зарплаты. Наличными она хранит 180 тыс. долларов, 90 тыс. евро, 2,8 млн гривен, а на банковских счетах 440 долларов, 471 евро.

Игорь Смешко

Смешко указал в декларации более 15 земельных участков в Киевской, Львовской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях, жилой дом в Киевской области, две квартиры в Киеве, квартиру в аннексированном Крыму, базу отдыха в Рыбаковке (Николаевская область) и машиноместа, два недостроенных жилых дома в Киевской области, три легковых автомобиля (два автомобиля Lexus и Nissan). Смешко является владельцем ООО "Лагуна" и ООО "Бизнес консалтинг центр".

Согласно декларации, Смешко получил за год почти 250 тыс. гривен пенсии, 12,5 тыс. гривен зарплаты и почти 95 тыс. гривен процентов от вкладов в банк. Его жена за год получила почти 290 тыс. гривен дохода от отчуждения имущества и почти 43 тыс. гривен процентов от вкладов в банк.

Наличными Смешко хранит 270 тыс. долларов, а на банковских счетах - 9,3 тыс. гривен, почти 122 тыс. долларов, почти 113 тыс. евро. Его жена хранит на счетах в банках 5,5 тыс. гривен, 70,6 тыс. долларов и 3,6 тыс. евро.

Юрий Деревянко

Деревянко указал в декларации 4 земельных участка и три дома в Киевской области, земельный участок и дом во Львовской области, 5 квартир в Киеве, два машиноместа, комплекс по производству сельскохозяйственной продукции в Киевской области, 5 офисов в Ивано-Франковской области, произведения искусства, часы, ювелирные изделия и одежду, 6 автомобилей.

Зарплата Деревянко за год составила более 240 тыс. гривен, еще почти 253 тыс. гривен он получил на исполнение депутатских полномочий. Его жена за год получила более 63 тыс. гривен зарплаты и 16,8 тыс. гривен страховых выплат.

На банковских счетах Деревянко хранит почти 22 тыс. гривен, 5,3 тыс. долларов и 65 евро, а наличными почти 180 тыс. гривен, 1,3 млн евро, 2,8 млн долларов. У его жены на банковских счетах 11 тыс. гривен, 1,8 тыс. долларов и 811 евро, а наличными почти 720 тыс. долларов, почти 66 тыс. евро, 76 тыс. гривен.

Николай Габер

Габер задекларировал 4 земельных участка в Одесской области, три квартиры в Киеве, дачный дом и гараж в Киеве и жилой дом в Одесской области, автомобиль Mitsubishi lancer, корпоративные права на "Экспресс-курьер корпорейншн", владельцем которого он является, и "Автодорожне предприятие "Тракт".

Зарплата Габера за год составила 37 тыс. гривен, его жены - 40 тыс. гривен. Кроме того, Габер задекларировал подарок стоимостью свыше 2,6 млн гривен, а его дочь получила подарок стоимостью 1,3 млн гривен.

Габер наличными хранит 76,6 тыс. гривен и 134 тыс. долларов, у жены Габера наличными 7 тыс. долларов, у дочери - 50 тыс. долларов. Кроме того, в 2017 году Габер одолжил третьим лицам 55 тыс. долларов.

Роман Бессмертный

Бессмертный указал в декларации земельные участки и жилой дом в Киевской области, квартиру в Киеве, жилой дом и земельный участок в Виннице, антикварное изделие, часы, автомобиль Mersedes-Benz, корпоративные права на ООО "Институт политических технологий".

Согласно декларации, Бессмертный получил за год 400 тыс. гривен зарплаты, а его жена - 17 тыс. гривен страховых выплат. На банковских счетах Бессмертный хранит почти 150 тыс. гривен, а наличными - 7 тыс. долларов и 115 тыс. гривен. У жены Бессмертного 12 тыс. долларов наличности.

Виктор Бондарь

Бондарь указал в декларации земельные участки в Киевской и Хмельницкой областях, жилой дом в Киевской области и квартиру в Одессе, произведения искусства, драгоценные иконы, антикварные изделия, часы, ювелирные изделия, ценные бумаги, корпоративные права на ООО "Будинфорум".

Согласно декларации, за год Бондарь получил 234 тыс. гривен зарплаты, почти 253 тыс. гривен на выполнение депутатских полномочий, почти 4 тыс. гривен процентов от вклада в банке. На банковских счетах Бондарь хранит 51,4 тыс. гривен, а наличными - 1,3 млн долларов, 170,5 тыс. гривен и 240,6 тыс. евро.

Петр Порошенко

Порошенко указал в декларации жилой дом в Киевской области, земельные участки в Киевской области и Киеве, две квартиры в Киеве, квартиру в Виннице, нежилое помещение первого этажа в Одессе, дачный дом в Киевской области, гараж в Киеве, базу отдыха "Лебедь" в Одесской области, произведения искусства, мебель, электронные устройства, часы, музыкальные инструменты, ювелирные изделия, одежду, ковры, автомобили (Mercedes-benz и Jaguar), ценные бумаги.

Также Порошенко указал в декларации корпоративные права ряд фирм, заводов, Roshen. В частности, ООО "Фирма "Экран", "Максимум ТВ-Киев", "Максимум ТВ-Днепропетровск", "Максимум ТВ-Донецк", "Максимум ТВ-Николаев", "Киевский завод экспериментальных конструкций", "Завод "Кузница на Рыбацком", "Завод "Ленинская кузница", "Внешэкономсервис", ОАО "Интеркорн Корн Просессинг Индастри", "Страховая компания "Краина", "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", "Международный Инвестиционный Банк", "Инвест Консалт", "Пискивский завод стеклоизделий", "Интерстарч Украина", "Телерадиокомпания "НБМ", "Телерадиокомпания "НБМ - Запорожье", "Телер адиокомпания "Экспресс-Информ", "Телерадиокомпания ТРТ-ТВ", "Телерадиокомпания "АВТОР ТВ", "Севастопольский морской завод", "Жил-Уют", "Севморверфь", "Автотранспортное предприятие "Севмортранс", "Финансово-страховая компания "Адмиралтейская", Roshen Europe BV, "Центрально-Европейская кондитерская компания", кондитерская корпорация" Рошен "," Киевская кондитерская фабрика "Рошен", Дочернее предприятие "Гулливер", "Винницкая кондитерская фабрика", "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен", "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен", "Рошен -Харьков", "Торговый дом "Кэнди", "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco", Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", " Рошен-Польская", "Крыжопольский сахарный завод", "Днепровский крахмалопатоковый комбинат", "Продукты "Рошен" (Шанхай )".

За год Порошенко получил 336 тыс. гривен зарплаты, почти 16 млн гривен процентов от вкладов в банк, 172 тыс. гривен от отчуждения движимого имущества. На банковских счетах Порошенко хранит почти 25,5 млн долларов, а наличными - 21 тыс. долларов и 60 тыс. гривен. Кроме того, почти 8,2 млн гривен Порошенко получил от вклада в небанковских финучреждениях. Более 4,5 млн гривен Порошенко занял третьим лицам.

Сергей Носенко

Носенко указал в декларации две квартиры в Киеве, два земельных участка в Киевской области, 4 автомобиля (два Land Rover и два Porsche). За год Носенко получил более 7,4 млн гривен зарплаты. На банковских счетах Носенко хранит почти 250 тыс. гривен, около 200 евро и 900 долларов, наличными - 1 млн гривен, 50 тыс. долларов и 40 тыс. евро.

Виктор Кривенко

Кривенко указал в декларации земельные участки и дачный дом в Киевской области, квартиру в Киеве, часы, мебель, три автомобиля (Hyunday, Lexus, Mini Cooper и Mercedes-Benz).

За год Кривенко получил более 260 тыс. гривен зарплаты и почти 253 тыс. гривен на выполнение депутатских полномочий. Жена Кривенко получила 307 тыс. гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 33,6 тыс. гривен зарплаты. На банковских счетах Кривенко средства не хранит, а наличными у него 25 тыс. долларов, 200 тыс. гривен, 15 тыс. евро, а у его жены - 25 тыс. долларов и 200 тыс. гривен. Кроме того, Кривенко занял третьим лицам 50 тыс. долларов.

Сергей Кривонос

Кривонос указал в декларации квартиру в Хмельницком, почти 320 тыс. гривен зарплаты и 45 тыс. гривен наличных. Жена Кривоноса получила за год почти 120 тыс. гривен зарплаты, а дочь - почти 2,5 тыс. гривен.

Руслан Рыгованов

Рыгованов указал в декларации квартиру и офис в оккупированной Горловке (Донецкая область), два автомобиля (chevrolet и ГАЗ), корпоративные права на ООО "Донбассземлересурс" и Торговый дом "Украинский фарфор", юридический адрес которых также в Горловке.

За год Рыгованов получил 80,5 тыс. гривен зарплаты, 6,8 тыс. гривен дохода от занятия независимой профессиональной деятельностью. Жена Рыгованова за год получила почти 60 тыс. гривен стипендии, 61,5 тыс. гривен зарплаты и 5,8 тыс. гривен страховых выплат. Наличными Рыгованов хранит 8 тыс. долларов.

Андрей Новак

Новак указал в декларации два земельных участка в Киевской области, недостроенный дом в Киевской области, авторские права на книгу, 38,4 тыс. гривен благотворительной помощи, 275,4 тыс. гривен зарплаты жены. Новак хранит 930 тыс. гривен наличными, а его жена - 18 тыс. долларов и 63 тыс. гривен.

Юрий Тимошенко

Тимошенко указал в декларации земельный участок, офис и жилой дом в Ивано-Франковской области, квартиру в Киеве, почти 240 тыс. гривен зарплаты, более 30 тыс. гривен зарплаты жены, 1,8 тыс. гривен стипендии сына.

Василий Журавлев

Журавлев указал в декларации жилой дом в с. Старый Крым, квартиру и нежилое помещение в Мариуполе, часы, ювелирные изделия, корпоративные права на ООО "М.О.Р.Е. партнерст", а также 23 тыс. долларов и 508 тыс. гривен наличных.

Юрий Кармазин

Кармазин указал в декларации два гаража в Одессе и Киеве, квартиры в Одессе и Киеве, земельные участки в Одесской и Киевской областях, часы, 4 автомобиля (Volkswagen, Lexus, Hummer, Honda) общей стоимостью 882 тыс. гривен, корпоративные права в ООО Агентство по профилактике правонарушений "Феликс и К", почти 133 тыс. гривен пенсии и 48 тыс. гривен пенсии жены.

На банковских счетах у Кармазина 1 тыс. долларов, 2 тыс. двро, а наличными - 20 тыс. долларов. Жена и дочь Кармазина хранят наличными по 20 тыс. долларов.

Юлия Литвиненко

Литвиненко указала квартиру в Киеве, автомобиль Volkswagen за 340 тыс. гривен, 37 тыс. гривен зарплаты, 4 тыс. гривен гонораров, а также 10 тыс. долларов и 100 тыс. гривен наличных и 1 доллар на банковском счете.

Александр Ващенко

Ващенко указал в декларации две квартиры в Киеве, корпоративные права на "ТНК Украинская нефтегазовая группа", Международную телерадиокомпанию "АВИ ТИВИ", ООО "Вуд-Продакшен", ООО "А-Тел". Согласно декларации, Ващенко хранит наличными 5,5 млн гривен, 523 тыс. долларов и 320 тыс. евро.

Владимир Петров

Петров указал в декларации земельные участки в Киевской и Кировоградской областях, жилой дом под Киевом, квартиру в Киеве, картину Леся Подеревянского за 160 тыс. гривен, три автомобиля (два Porsche и Chevrolet) общей стоимостью 3,7 млн гривен, корпоративные права limited liability company BandD, Funny cats, black wing fundatione, "Люмен продакшн", более 120 тыс. гривен зарплаты.

Петров хранит на банковских счетах почти 80 тыс. долларов, почти 26 тыс. гривен, а наличными - 30 тыс. долларов и 8,4 тыс. гривен. Жена Петрова хранит в банке 2,4 тыс. долларов и 4 тыс. гривен, а наличными - 18 тыс. долларов.

Дмитрий Гнап

Гнап указал в декларации две квартиры в Киеве и области, автомобиль Hyundai за 403,3 тыс. гривен, почти 980 тыс. гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью и почти 100 тыс. гривен гонораров. На банковских счетах Гнап хранит 23,6 тыс. гривен, а его жена - 73,6 тыс. гривен.

Александр Соловьев

Соловьев задекларировал квартиру в Киеве, машиноместа, городскую баню в Покровске (Донецкая область), нежилое здание в аннексированном Крыму, земельные участки и жилой дом в Покровске, автомобиль Audi за 847,6 тыс. гривен, более 225 тыс. зарплаты, 730 тыс. гривен дохода жены от занятия предпринимательской деятельностью.

На счетах в банках Соловьев хранит более 170 тыс. гривен, а жена - 25 тыс. гривен и 32 тыс. евро.

Источник : https://from-ua.com