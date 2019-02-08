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Суд над Зайцевой и Дроновым – на финише: прокурор просит 10 лет
Разбирательство в трагедии на ул. Сумской подошло к стадии прений, обвинители просят максимум.
Судебное разбирательство по делу о резонансном ДТП на ул. Сумской, в котором погибли шесть пешеходов и еще пятеро получили травмы, перешло в стадию дебатов. "Сегодня" побывала на заседании и выяснила, какой срок наказания для обвиняемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова требуют прокуроры.
В зале заседаний Киевского райсуда Харькова 6 февраля было многолюдно. Потерпевшие, которых порядком утомило затягивающееся разбирательство и неразбериха в показаниях экспертов, в этот раз пришли на слушание в ожидании близкой развязки. Приехали в Харьков и потерпевшие из других городов.
Это судебное заседание должно было начаться в 14:00 дебатами, а первым выступающим была сторона государственного обвинения. Но прения начались почти в 19:00. Так, сначала к зданию суда вызывали карету скорой помощи для Геннадия Дронова.
По словам его адвоката Сергея Перепелицы, у Дронова ухудшилось самочувствие: повысилось давление и возникли боли в области сердца. Затем адвокат Перепелица неожиданно заявил об отводе судьи Виктора Попраса, но его позицию участники процесса не поддержали, а увидели неуважение к потерпевшим и попытку затянуть процесс. Судья Виктория Чередник отказала в отводе Попраса, и тот вернулся в зал заседаний.
Но начать дебаты помешала техника: не работали камеры видеонаблюдения, и пришлось объявить техперерыв. Затем прокуроры снова допросили экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса Виталия Варлахова и Валерия Ольхова из-за опечатки в выводах экспертизы. Также в среду суд продлил меру пресечения обвиняемым еще на 60 дней. И только после этого приступили к прениям.
ДЕБАТЫ. Судебные прения гособвинители начали с требования назначить обвиняемым максимальный срок наказания за содеянное. Прокурор Максим Блохин выразил соболезнования, подробно описал события того вечера, опираясь на показания обвиняемых и свидетелей, поименно перечислил всех погибших, потерпевших и зачитал подробное описание диагнозов, которые люди получили в этой страшной аварии. Потерпевшие и представители СМИ, которых немало собралось в этот день суде, не смогли сдержать слез.
"Не эта судебная инстанция, даже не апелляционное звено и не Верховный суд, их еще ждет суд Божий, на котором придется понести ответственность за все. Как государственный обвинитель, сегодня я выступаю не только от имени государства и всех присутствующих в зале суда, потерпевших, которые требуют строгого наказания, но и от имени тех, кто уже никогда не будет рядом со своими близкими, тех, кого обвиняемые своими действиями лишили жизни", — заявил он.
По словам прокурора, никакой приговор суда, каким бы строгим ни был, не вернет родителям их детей и не уменьшит горе, которое пришло к ним в дом. На основании изложенного обвинитель попросил для Зайцевой и Дронова по 10 лет заключения с лишением права вождения транспорта сроком на три года.
"Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полной мере", — огласил Блохин.
Однако прокуроры отметили частично смягчающее наказание обстоятельство для Зайцевой — раскаяние, которое выразилось в возмещении убытков нескольким потерпевшим.
"Мы не могли этого не указать, потому что действительно есть потерпевшие, которые приняли средства и отказались от дальнейших претензий. Но есть достаточно доказательств, чтобы четко указать на то, что водители имели возможность не допустить дорожно-транспортного происшествия и дать людям жить, рожать детей, ходить двумя ногами по этой земле. Поэтому мы считаем, что наказание может быть только максимальным в этом деле, и такой приговор признаем справедливым", — объяснила пресс-секретарь прокуратуры Вита Дубовик.
Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, суд, прокурор
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