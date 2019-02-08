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Суд назвал два единственных запрета для Супрун

08.02.2019 20:04
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Суд назвал два единственных запрета для Супрун

Разъяснения у суда попросили представители Супрун.

Окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения относительно того, какие полномочий временно лишается исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Такое сообщение появилось на сайте суда в пятницу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

Разъяснения у суда попросили представители Супрун.

В суде заявили, что "по содержанию высказываний ответчика (Супрун - ред.) в средствах массовой информации установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении его от должности и установление запрета совершать любые действия".

В суде обратили внимание Супрун на то, что запрет от 5 февраля не касается тех полномочий, которыми она была наделена, как первый заместителя министра здравоохранения.

Суд отметил, что запрет касается только действий, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра. Речь идет об определении политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства и участия в принятии решений на заседаниях Кабинета министров.

"Кроме того, еще раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на какой-либо должности", - говорится в разъяснении суда.



Теги: Донбасс, суд, запрет
 
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