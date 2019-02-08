- Эксперт рассказал, что значит «Холодный мир» в понимании Порошенко09:57
- Погода становится «мокрой»: идут снегопады и дожди08:00
- Российские спецслужбы за 2 тысячи долларов вербуют наемников для поджога храмов УПЦ МП07:53
- Штурм полиции в Киеве: ранены силовики, Геращенко обещает назвать кандидата в президенты, стоящего за беспорядками07:26
- Украина усиливает боевой флот: в "Кузне на Рыбальском" дали старт строительству новых катеров для ВМС. ВИДЕО22:37
- Победительница "Битвы экстрасенсов" обещает Украине жуткий год19:59
- Синоптик рассказала, когда Украину накроет снегопадами18:24
- Цены вырастут: опубликован прогноз НБУ17:39
- Во Львове произошла перепалка между Зеленским и местными активистами. ВИДЕО16:01
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса15:44
Урологи объяснили, как чеснок может повлиять на почки
Пять супер-полезных продуктов для наших почек.
От здоровья почек зависит очень многое в нашем организме, поскольку этот орган сыграет важнейшую роль, фильтруя токсины.
И вот 5 продуктов питания, которые очень полезны для здоровья почек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.
Наш список начинается с цветной капусты, которая вообще обладает целым источником полезных питательных веществ. Но среди прочего в цветной капусте низкое содержание калия, зато много витамина C, фолиевой кислоты и волокон, которые идут на пользу пациентам с болезнями почек. Цветная капуста также снижает уровень сахара в крови, а это один из факторов риска болезней почек.
Обязательно включите в свой рацион морковь, богатой бета-каротином. Этот овощ помогает в регулировании артериального давления, в свою очередь поддерживает здоровье почек, так как гипертония - известная причина снижения почечных показателей.
Яблоки являются одним из самых популярных фруктов в Украине. Они насыщены пектином, а исследования показывают, что это одна из причин, по которым яблоки защищают наши почки. Они не просто полезны для почек, но и вообще эффективны в деле снижения эффекта почечной болезни на ранней стадии.
Лук - мега-здоровый продукт для людей, которые имеют повышенный уровень креатинина вместе со сниженной функцией почек. Лук содержит субстанцию под названием простагландин, которая естественным образом снижает вязкость Крови и помогает уменьшить артериальное давление замедляет прогрессирование болезни почек.
Где лук, там и чеснок. Это еще один очень полезный для почек продукт, поскольку он содержит антиоксиданты, которые борются с воспалительными процессами. Считается, что чеснок играет важную роль в деле снижения почечной реперфузии, которая связана с повышенным риском смертности от почечной недостаточности.
Теги: Донбасс, почки, чеснок, уролог
- Ноу-хау донецких ученых. Разработан способ удаления камней без дробления и операции
- Донбасс переступил эпидпорог. Чего нужно бояться и как себя вести?
- Если в почках камни: четыре метода лечения
- Советы на неделю: подкормите зеленные
- Как не умереть с голоду, или Хитры на выдумки студенты
- Камни, которые лечат, или Храни меня, мой талисман...
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР10:23
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Взрывы переместились на юг Донецкой области08:59
- Брошенные после ранений: в сети рассказали об участи наемников Путина на Донбассе08:38
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 10.02.201908:35
- Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам08:21
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР10:23
- Эксперт рассказал, что значит «Холодный мир» в понимании Порошенко09:57
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Взрывы переместились на юг Донецкой области08:59
- Брошенные после ранений: в сети рассказали об участи наемников Путина на Донбассе08:38
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 10.02.201908:35
- Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам08:21
- Погода становится «мокрой»: идут снегопады и дожди08:00
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"