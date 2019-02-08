Урологи объяснили, как чеснок может повлиять на почки

08.02.2019 21:00

Пять супер-полезных продуктов для наших почек.



От здоровья почек зависит очень многое в нашем организме, поскольку этот орган сыграет важнейшую роль, фильтруя токсины.



И вот 5 продуктов питания, которые очень полезны для здоровья почек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrhealth.



Наш список начинается с цветной капусты, которая вообще обладает целым источником полезных питательных веществ. Но среди прочего в цветной капусте низкое содержание калия, зато много витамина C, фолиевой кислоты и волокон, которые идут на пользу пациентам с болезнями почек. Цветная капуста также снижает уровень сахара в крови, а это один из факторов риска болезней почек.



Обязательно включите в свой рацион морковь, богатой бета-каротином. Этот овощ помогает в регулировании артериального давления, в свою очередь поддерживает здоровье почек, так как гипертония - известная причина снижения почечных показателей.



Яблоки являются одним из самых популярных фруктов в Украине. Они насыщены пектином, а исследования показывают, что это одна из причин, по которым яблоки защищают наши почки. Они не просто полезны для почек, но и вообще эффективны в деле снижения эффекта почечной болезни на ранней стадии.



Лук - мега-здоровый продукт для людей, которые имеют повышенный уровень креатинина вместе со сниженной функцией почек. Лук содержит субстанцию ​​под названием простагландин, которая естественным образом снижает вязкость Крови и помогает уменьшить артериальное давление замедляет прогрессирование болезни почек.

Где лук, там и чеснок. Это еще один очень полезный для почек продукт, поскольку он содержит антиоксиданты, которые борются с воспалительными процессами. Считается, что чеснок играет важную роль в деле снижения почечной реперфузии, которая связана с повышенным риском смертности от почечной недостаточности.

