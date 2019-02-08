- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи18:00
- Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»17:40
- Пенсии в Украине: кому повысят и насколько, а кто останется без денег17:20
- В ОРДО назвали число осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине17:00
- Турафера: мать с дочерью продали "липовых" путевок на 2 миллиона гривен16:36
- В НБУ рассказали, когда вырастут тарифы на газ16:00
- Семьи погибших киевлян-участников АТО смогут получить деньги вместо земли15:18
- Юрист рассказал, как бороться с незаконными проверками переселенцев15:00
- Правительство обещает выплатить долги по зарплатам шахтерам14:40
В Кремле рассказали, что Путин приказал делать с Януковичем
Осужденный за государственную измену, экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента Владимира Путина.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Россия", передает УП.
Отмечается, что на вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".
"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - заявил Песков.
На вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства".
Песков не сказал, какая именно структура охраняет Януковича.
"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.
Относительно юридического статуса Януковича Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".
По словам Пескова, "въехавший в качестве президента Янукович по-прежнему находится в РФ", однако сейчас он не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".
Ранее Песков заявил, что у России нет никаких претензий к Януковичу, который уже почти 5 лет скрывается в РФ от украинского правосудия.
Однако пресс-секретарь российского президента обещал узнать о статусе, с которым Янукович находится на территории России.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Кремль, Янукович
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Россияне в отчаянии готовятся к своему Майдану: "Все имитация, нет никакого будущего, только тупик"
- Родичі українських в'язнів Кремля просять віце-президента США вплинути на Путіна
- Путин болен, началась паника: что происходит в Кремле
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО
- В Кремле появился новый главный повар
- Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы18:39
- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»17:40
- В ОРДО назвали число осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине17:00
- В ОРДО заявили об открытии «представительского центра ДНР» в Вероне15:40
- Названы три «взрывных» места в Донецкой области.12:40
- В Донецке и Макеевке требуют, чтобы школьники собирали «посылки солдату»11:40
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все07:41
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы18:39
- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи18:00
- Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»17:40
- Пенсии в Украине: кому повысят и насколько, а кто останется без денег17:20
- В ОРДО назвали число осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине17:00
- Турафера: мать с дочерью продали "липовых" путевок на 2 миллиона гривен16:36
- Пугачева готовится к диете перед юбилейным концертом16:20
- В НБУ рассказали, когда вырастут тарифы на газ16:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация