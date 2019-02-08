В НБУ рассказали, когда вырастут тарифы на газ

08.02.2019 16:00

В Украине повышение тарифов на газ для населения ожидается во II квартале 2019 года. Это произойдет в соответствии с меморандумом МВФ. Об этом сказано в ежеквартальном «Инфляционный отчет» НБУ за январь 2019 года.

Отмечается, что в общем административно регулируемые цены в 2019 году вырастут на 13,6%. Просмотр их темпов роста связан с переносом повышения цен на централизованное отопление и горячую воду на январь 2019 с декабря 2018.

В НБУ добавили, что в среднесрочной перспективе рост административных цен будет замедляться до 10% в 2021 году.

Источник : https://donpress.com