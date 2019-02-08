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В школьные программы по истории Украины внесут изменения
Гриневич дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины сразу после получения Томоса
В 2019 году будут печатать новые учебники по истории Украины, в которые внесут получение Томоса об автокефалии УПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает "УНН".
"История независимой Украины изучается в одиннадцатом классе, как раз в этом году мы будем печатать эти учебники. Как только мы получили Томос об автокефалии УПЦ, я дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины. Вчера было последнее заседание рабочей группы, и в течение нескольких недель мы утвердим новую редакцию программы для 11-го класса приказом Минобразования. Авторы учебников, которые будут печататься в этом году, должны будут это учитывать", - сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
По ее словам, к апрелю будут предоставлены подробные методические рекомендации учителям истории, чтобы при изучении этого периода они обязательно осветили тему получения Томоса об автокефалии УПЦ.
Что касается внешнего независимого оценивания, то в сам тест эта тема войдет не ранее, чем через два года.
"Мы имеем незыблемое правило, что в программу ВНО вносятся изменения не позднее, чем за два года до составления этого тестирования. То есть уже в начале 10-го класса выпускники имеют определенную программу ВНО, по которой они будут сдавать тест. Итак, мы в этом году обязательно внесем изменения в программу ВНО по истории, но действующими они будут только для выпускников, которые будут заканчивать 11-й класс в 2021 году", - рассказала Гриневич.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, история, изменение
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