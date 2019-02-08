Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%

08.02.2019 09:00

Стороны обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией.

Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%. Об этом заявила государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Гарриет Болдуин на своей странице в Twitter.

Как сообщила Болдуин в Twitter, она в рамках двухдневного визита в Украину встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.