- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи18:00
- Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»17:40
- Пенсии в Украине: кому повысят и насколько, а кто останется без денег17:20
- В ОРДО назвали число осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине17:00
- Турафера: мать с дочерью продали "липовых" путевок на 2 миллиона гривен16:36
- В НБУ рассказали, когда вырастут тарифы на газ16:00
- Семьи погибших киевлян-участников АТО смогут получить деньги вместо земли15:18
- Юрист рассказал, как бороться с незаконными проверками переселенцев15:00
- Правительство обещает выплатить долги по зарплатам шахтерам14:40
Заработать на покупках в интернете: украинцы активно осваивают кэшбек
Эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить на возврате средств на карточку.
Часть денег за безналичные покупки можно возвращать назад. Эта услуга называется кэшбэк и только приобретает популярность в Украине. Однако уже есть те, кто зарабатывает на этом по несколько сотен гривен в месяц.
Услуга кэшбэка появилась в Украине несколько нет назад. Как вспоминает Алена Куварзина, тогда еще никто не понимал, как это работает, поэтому банки заманивали клиентов разными акциями.
"Мне предложили получить 50 гривен за то, что я приведу подругу, чтобы она тоже зарегистрировалась. В общем, мы сфотографировались, отправили все документы и на следующий день мне пришли деньги на карточку. Я начала покупать через интернет и мне начали возвращать 3-5% на карточку", – вспоминает Алена.
Директор ассоциации банков Александр Карпов подсчитал, что если постоянно покупать все через интернет-магазины, можно сэкономить немалую сумму.
"При средней зарплате в Киеве, которая чуть чуть больше 10 000, вы каждый месяц вы сможете зарабатывать до 500 гривен", – считает Карпов.
А если приобретать товары за границей, экономия будет еще больше, делится секретом Алена.
"Я начала покупать через интернет на мировых площадках и потом уже начала сама продавать. За месяц я зарабатывала порядка двух-трех тысяч гривен на кэшбеке", – говорит Алена.
И это только за счет возвращения части средств – кэшбэка в размене 3-5%. А ведь приобретенный за границей товар девушка перепродает на родине с наценкой.
Банковский эксперт объясняет, что такая схема выгодна и продавцу, и покупателю. Но больше всего получает банк.
"Допустим, вы тратите в магазине 100 гривен. Так вот, банк из этих 100 гривен спишет с торговца комиссию в 2 гривни + 2% от суммы, и банк, который выдал вам карту получит доход от того, что вы использовали ее", – отметил Карпов.
По разным подсчетам, на кэшбэке можно сэкономить до 5% стоимости товара. Прежде чем начать пользоваться этой услугой, ее нужно подключить в отделении своего банка.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Интернет, покупки, заработок
- Украинцам разрешат покупать иностранную валюту через интернет
- Интернет-магазины продуктов в Донецке: от домашней птицы до изысканных сыров
- Яндекс выяснил, что покупают и продают жители Донбасса
- Дончане "ходят" за билетами на поезда в Интернет
- Покупки через Интернет - дешевле и удобнее!
- Visa выпустила карту с дисплеем
- Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы18:39
- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»17:40
- В ОРДО назвали число осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине17:00
- В ОРДО заявили об открытии «представительского центра ДНР» в Вероне15:40
- Названы три «взрывных» места в Донецкой области.12:40
- В Донецке и Макеевке требуют, чтобы школьники собирали «посылки солдату»11:40
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все07:41
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы18:39
- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи18:00
- Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»17:40
- Пенсии в Украине: кому повысят и насколько, а кто останется без денег17:20
- В ОРДО назвали число осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине17:00
- Турафера: мать с дочерью продали "липовых" путевок на 2 миллиона гривен16:36
- Пугачева готовится к диете перед юбилейным концертом16:20
- В НБУ рассказали, когда вырастут тарифы на газ16:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация