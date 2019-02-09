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Цены вырастут: опубликован прогноз НБУ

09.02.2019 17:39
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Цены вырастут: опубликован прогноз НБУ

В 2019 году цены в Украине вырастут на 6,3% против 9,8% в 2018-м.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ, передает avdeevka.city.

Главными факторами, которые обусловят рост цен в 2019-м, будут повышения тарифов и заработных плат. Это будет увеличивать производственные затраты бизнеса и стимулировать потребительский спрос.
В январе уже произошло повышение цен на централизованное отопление и горячую воду основными производителями тепловой энергии. Также предполагается дальнейший рост тарифов на газ для населения в соответствии с меморандумом с МВФ.
Однако основной вклад в инфляцию в текущем году внесет подорожание табачной продукции, что оценивается в 19%. В последующие годы темпы роста цен на табак будут оставаться высокими, хотя и замедлятся до 12%.
Подорожание алкогольной продукции прогнозируется в пределах 6-9% ежегодно. Дальнейший ежегодный рост цен на топливо (бензин и дизельное топливо) оценивается в 4-5%.
Однако проинфляционное влияние этих факторов будет постепенно снижаться, и в 2020 году рост цен замедлится до 5%, отмечает Нацбанк.
Снижение инфляции будет обеспечивать жесткая монетарная политика НБУ и сдержанная фискальная политика правительства в отношении значительных объемов плановых погашений госдолга, обещает регулятор. Также замедлению инфляции будут способствовать низкая волатильность курса гривны и умеренные темпы роста цен на импортные товары, в том числе энергоносители и продовольствие.
В частности, тарифы на газ, на прямую влияющие на тарифы на отопление и горячую воду, с 2020 года будут определяться на основе импортного паритета.



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, подорожание, инфляция, рост цен, МВФ, тарифы, продукция
 
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