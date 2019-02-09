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Мать убила и дочь, и себя из-за страшной болезни
3 февраля 60-летнюю Елену Бондареву нашли мертвой в собственном доме. Там же лежала бездыханная Мария 30 лет от роду, которая приходилась женщине дочерью. Местные СМИ рассказали трагическую историю, которая привела к смерти двух женщин, пишет from-ua.
Мария всю жизнь страдала от детского церебрального паралича. Ей присвоили инвалидность первой группы. Елена Бондарева всю жизнь ухаживала за дочерью. Другие родственники не вмешивались в их жизнь и практически не помогали. Поэтому весь быть женщина тащила на своих плечах.
Недавно Елена узнала что больна раком. Как считают близкие, не имея сил противостоять болезни, пенсионерка решилась на отчаянный шаг — самоубийство. Однако женщина поняла, что после её гибели некому будет позаботиться о дочери с ДЦП. Поэтому сначала она зарезала Марию.
Это произошло в доме на улице Дорошкевича в селе Заветном Ростовской области. Обеих женщин обнаружили внутри. Полицейские также изъяли с места убийства нож, топор, ватные тампоны со следами крови.
Местные жители отмечают, что пенсионерка неоднократно предупреждала родственникам о суициде и убийстве дочери-инвалида. Однако к ее словам не прислушались. Близкие списывали резкие высказывания на сильную усталость погибшей.
Теги: Донбасс, болезнь, женщина, убийство, дочь
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