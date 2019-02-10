- Эксперт рассказал, что значит «Холодный мир» в понимании Порошенко09:57
- Погода становится «мокрой»: идут снегопады и дожди08:00
- Российские спецслужбы за 2 тысячи долларов вербуют наемников для поджога храмов УПЦ МП07:53
- Штурм полиции в Киеве: ранены силовики, Геращенко обещает назвать кандидата в президенты, стоящего за беспорядками07:26
- Украина усиливает боевой флот: в "Кузне на Рыбальском" дали старт строительству новых катеров для ВМС. ВИДЕО22:37
- Победительница "Битвы экстрасенсов" обещает Украине жуткий год19:59
- Синоптик рассказала, когда Украину накроет снегопадами18:24
- Цены вырастут: опубликован прогноз НБУ17:39
- Во Львове произошла перепалка между Зеленским и местными активистами. ВИДЕО16:01
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса15:44
Эксперт рассказал, что значит «Холодный мир» в понимании Порошенко
Как информирует replyua.net, президент Петр Порошенко в недавнем своем публичном выступлении заявил о том, что нужно двигаться к тому, чтобы между Украиной и Российской Федерацией был установлен «Холодный мир». Директор Центра исследований проблем нацбезоасности Нацуниверситета «Острожская академия» Тарас Жовтенко называет Петра Порошенко первооснователем термина «Холодный мир».
По мнению эксперта, президент четко заявил, что он прекрасно понимает, что народ очень устал от войны. Что касается самого термина «Холодный мир», то он непосредственно относится к такому понятию, как «Холодная война», когда нет горячей фазы боевых действий, но война не прекращена. Эксперт добавляет, что даже «Холодный мир» может быть достигнут только в том случае, когда будут сняты основные споры между двумя странами.
Жовтенко считает, что без смены власти в России нереально даже что-то говорить о достижении «Холодного мира». Слишком большие противоречия между двумя странами. Сделав свое заявление, президент ориентировался на то, что ему удастся переломить ход противостояния с Россией. Пусть даже «Холодный мир», но все равно на условиях Украины, на другие условия президент просто не согласится, поэтому, конечно же, заявление Порошенко на перспективу.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, мир, Порошенко
- В ближайшую пятницу продлят санкции, Нацгвардия будет в АТО и Черное море - "не русское озеро"
- Три опасности отказа от оккупированного Донбасса
- Битва за Донбасс через Минские соглашения: о чём мечтает Россия, как разделилась Рада и что надо делать
- Политолог: Россия, которой всё тяжелее "шифроваться" на Донбассе, хочет "соскочить" с "нормадского формата"
- Спасти Донбасс помогут новый формат, компромат и сильные союзники
- Донбасский разлом. Больше вопросов, чем ответов в документальном фильме "зАчТО?" (ВИДЕО)
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР10:23
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Взрывы переместились на юг Донецкой области08:59
- Брошенные после ранений: в сети рассказали об участи наемников Путина на Донбассе08:38
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 10.02.201908:35
- Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам08:21
- Оккупанты на Донбассе блокируют работу миссии ОБСЕ22:18
- Спецслужбы РФ обещают по 2000 долларов за поджоги церквей Московского патриархата21:57
- Проверки переселенцев: правозащитники дали важные рекомендации21:39
- В зоне ООС задержали за взятку командира роты нацгвардейцев10:41
- Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР10:23
- Эксперт рассказал, что значит «Холодный мир» в понимании Порошенко09:57
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами09:42
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Взрывы переместились на юг Донецкой области08:59
- Брошенные после ранений: в сети рассказали об участи наемников Путина на Донбассе08:38
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 10.02.201908:35
- Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам08:21
- Погода становится «мокрой»: идут снегопады и дожди08:00
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"