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Погода становится «мокрой»: идут снегопады и дожди
Синоптики прогнозируют в Украине ближайшие дни осадки в виде снега и дождя со снегом. В целом погоду в Украине определит прохладный воздух. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье, 10 февраля в Украине будет сухая погода. Температура воздуха в западных областях днем до +4 до +8 градусов, на севере от 0 до +2, в центральных областях от +1 до +4, в восточных от -2 до +2, и на юге от +3 до +8 градусов. По всей территории преимущественно солнечная погода, только местами на небе будет облачно.
В Киеве будет сухо. Температура ночью 6−8° мороза, днем 1−3° тепла.
В понедельник, 11 февраля, в западных областях и части регионов центральных областей ожидается дождливая погода. В центре, на севере и юго-востоке без осадков. Температура воздуха повысится.
В северных и восточных областях от +2 до +4, в центральных от +3 до +6 градусов, на юге от +5 до +10 градусов. В центральной части Украины и на востоке ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам ожидается резкое усиление ветра с порывами до 7−12 м/с.
В Киеве днем дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно южный, 7−12 м/с.
Температура ночью 1−3° мороза, днем 1−3° тепла.
Во вторник, 12 февраля, в Украину прийдет циклон с дождями и аномальными снегопадами (кроме Харьковской, Луганской и Донецкой областей). На западе, севере и центре Украины ожидаются снегопады, в центре и на юге страны ожидаются дожди. В то же время на западе страны похолодает до -3 до -1 градуса, на востоке от -1 до +1 градуса, на юге от +5 до +12 (в Крыму) градусов. Над всей территорией Украины небо будет затянуто облаками и тучами, прояснения ожидаются только на востоке.
Теги: Украина, Донбасс, снегопад, дождь, прогноз погоды
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