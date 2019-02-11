Энергия крыш. Перейдут ли украинцы на возобновляемую энергетику?

11.02.2019 14:30

Украина вместе с остальным миром начинает переходить на возобновляемые источники энергии. И динамика просто поражает. В 2018 году появилось три раза больше солнечных электростанций, чем в 2017-м. Впрочем, такое стремительное развитие рынка «зеленой» энергетики имеет и свои опасности. О плюсах и минусах установки солнечных панелей в украинских реалиях рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Соблазнительные инвестиции

На начало 2018 года общая мощность возобновляемых электростанций в стране составляла 1374,7 МВт, из которых доля солнечных электростанций (СЭС) составляла около 55%, а ветровых – около 33,8%. А уже к концу 2018-го их мощность достигла 2,117 ГВт. Наибольший прирост показали СЭС, они выросли до 1388,276 МВт.

Эксперты объясняют «солнечный бум» тем фактом, что Украина является очень привлекательным площадкой для инвестиций. Чтобы стимулировать развитие «чистой» энергетики, государство финансово поддерживает таких инвесторов. Электроэнергию, производимую из альтернативных источников, оно покупает по специальному «зеленому» тарифу.

Поскольку в Украине возобновляемые электростанции только приобретают популярность (их доля сейчас составляет лишь 1,8% среди других источников), наш «зеленый тариф» один из самых высоких в Европе. Сейчас цена на «чистое» электричество составляет 0,18 евро. Между тем в Германии государство покупает солнечную электроэнергию по 0,08-0,12 евро, в Португалии - по 0,106, во Франции – по 0,14.

По данным правительства, в последние годы в «зеленые» энергопроекты было вложено почти 500 млн евро, и в будущем инвестиции будут только расти. В частности, развивать рынок «чистой» энергетики в Украине собираются такие норвежские компании, как NBT, Scatec Solar и Norsk Solar. Уже известно, что Scatec Solar будет строить СЭС мощностью 25 МВт в Каменке Черкасской области. Компания вложит около 30 млн евро, а в целом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, норвежские инвестиции в этой области составят 800 млн долларов.

Энергетическая децентрализация

Развитие солнечной энергетики выгодно не только для крупных компаний. Любой человек, устанавливающий солнечные панели для нужд собственного дома, также может продавать излишнюю электроэнергию государству.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, уже 7500 семей установили солнечные электростанции. Их общая мощность составляет почти 160 МВт, а инвестиции – 151 млн евро.

«Важно, что более половины всех СЭС, а именно – почти 4500 – установлены в 2018 году. Это более чем в два раза больше, чем в 2017 году (1901 семья)», – прокомментировал результаты глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Больше всего солнечных панелей появилось на крышах Днепропетровской (838), Тернопольской (664), Ивано-Франковской (484) и Кировоградской (469) областей.

Активно на энергию солнца и ветра переходят в объединенных территориальных общинах. Солнечные панели используют для уличного освещения, питания школ, детских садов и других учреждений. Примером полностью энергонезависимой общины является cело Севериновка в Жмеринском районе Винницкой области.

Подводные камни «чистой» энергетики

В отличие от тепловых электростанций, солнечные не имеют вредных выбросов, бесшумны и автономны, но занимают большие площади. Противники развития СЭС отмечают дороговизну оборудования и большие бюджетные расходы на «зеленые» тарифы. Существует мнение, что крупные инвестиционные проекты государству будет сложно компенсировать, как это произошло в ситуации с Испанией. Из-за высокого «зеленого» тарифа в 2014 году правительству пришлось выплатить почти 11 млрд долларов дотаций, при этом доля «зеленой» энергии составляла лишь 5%.

Часть экспертов считают, что в Украине существует опасность развития подобной ситуации. Сейчас мощными солнечными электростанциями обладают китайская корпорация CNBM New Energy Engineering Co, ДТЭК Рината Ахметова, а также ряд украинских бизнесменов. Среди них – совладельцы ТРЦ «Караван» Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко, бывший «регионал» Василий Хмельницкий.

Более того, в ноябре прошлого года запорожскую компанию «Токмак Солар Энерджи», принадлежащий двум местным депутатам от Оппоблока, заподозрили в махинациях с «зеленым» тарифом. Следователи НАБУ обнаружили, что компания подделала документы и получала государственную компенсацию за мощности, еще не введеные в эксплуатацию. Решение по этому делу до сих пор не вынесли.

«Зеленые» аукционы

Чтобы не попасть в ловушку нечестных игроков, в этом году правительство планирует реформировать рынок возобновляемой энергетики. Госэнергоэффективности вместе с отечественными и иностранными экспертами Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) разработали законопроект, который сделает рынок прозрачнее. Документ снижает «зеленый» тариф и вводит «зеленые» аукционы.

«Мы не можем не идти в ногу с развитием технологий. Именно поэтому этим важным законопроектом предусмотрено снижение тарифа для солнечной энергетики на 25%, а ветровой на 10%. Также предусматривается создание необходимого механизма аукционов возобновляемой энергетики», – рассказала эксперт Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик.

Как объяснили авторы законопроекта, сейчас высокий «зеленый» тариф дополнительно увеличивает цену на электроэнергию для населения, и с расширением сети СЭС эта ситуация только будет усугубляться. Кроме того, сегодня стоимость производства «чистой» электроэнергии значительно снизилась, поскольку за последние 10 лет солнечные панели подешевели на 81%. Поэтому финансово поддерживать нужно только тех инвесторов, которые действительно в этом нуждаются. Собственно, такую ​​модель уже несколько лет практикуют страны ЕС, например, Германия и Франция.

Депутаты уже приняли законопроект в первом чтении. Сейчас документ дорабатывается. Предполагается, что к окончательному голосованию там появится положение о проведении конкурсов в системе «Prozorro» и одновременно останутся ключевые требования: уменьшение цены на «чистую» электроэнергию для потребителей и прозрачная конкуренция участников рынка.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля