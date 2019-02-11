Супрун подготовила для украинцев порцию "свежих" реформ

11.02.2019 19:33

В Украине стартовала новая волна подписание договоров медучреждениями первичной помощи с Национальной службой здоровья (НСЗУ), которая продлится до 20 ноября 2019 года. О продолжении реформ сообщила отстранена от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун Facebook.

"Началась новая волна подписания договоров и на этот раз она будет идти гораздо дольше. Учреждения, которые не успели подписать договор с НСЗУ, могут подать заявку до 20 ноября 2019 года. Все так же - договоры заключаются с коммунальными и частными клиниками, а также врачами ФАП. Необходимые документы подаются онлайн, через электронную систему здравоохранения ", - говорится в сообщении Супрун.

Супрун сообщила, что Национальная служба здоровья Украины в январе выплатила медучреждениям по договору 1,35 млрд грн, подписала договоры с почти всеми коммунальными учреждениями первичной медицинской помощи и дала больше времени, чтобы подготовиться и стать партнерами НСЗУ.

Сегодня партнерами Нацслужби здоровье уже стали 1185 медицинских учреждений, что составляет 97% коммунальных медучреждений первички. Среди них - 104 частные клиники и 100 врачей частной практики.

Как отметила Супрун, "эффективные медучреждения, которые своими условиями и отношением мотивировали пациентов подписывать декларации с врачами, получили большее финансирование и смогли поднять зарплаты своим врачам до 16, 20 и даже пока рекорд, 30 тысяч гривен и начать инвестировать в свое развитие".

По мере того, как будет расти перечень таких заведений, будет увеличиваться качество обслуживания граждан и условия работы медиков. И не только в первичном звене медицинской помощи, добавила Супрун.

"Ждем, когда суд разблокирует работу МИНЗДРАВА, чтобы подавать важные решения на рассмотрение правительства и продолжать трансформацию системы здравоохранения. Изменения только начинаются", - добавила она.

Источник: https://from-ua.com