В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео

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Возвращение оккупированной части Луганской области в Украину, но уже в составе автономного образования.
Снятие "блокады", "возобновление" поставок продуктов и воды.
И полное отделение от Украины. Такими ожиданиями от предстоящих президентских выборов поделились "ватно" настроенные жители оккупированного Луганска во время опроса, проведенного одним из пророссийских пропагандистских ресурсов, передает "Диалог.UA".
Наиболее "ватные" участники опроса выступали за то, чтоб Украина "оставила в покое" оккупированные территории Донбасса.
Говорили, что деоккупация и их возврат в Украину невозможны, дескать "народ не простит". Некоторые ратовали за создание на оккупированной части Донбасса автономии в составе Украины, но с расширенными полномочиями.
Но если бы пропагандисты спросили, какой паспорт у этих людей, гражданами какой страны они являются, наверняка случился бы конфуз. Наверняка все они граждане Украины.
Один из опрошенных даже выступал за возобновление поставок на оккупированную часть Луганской области продуктов и воды из Украины, но при этом утверждал, что "ЛНР" уже никогда не вернется в Украину.
Судя по кадрам, многое луганские ватники до сих пор живут надеждами на слияние с РФ и верят в то, что эффект бумеранга их обойдет стороной.
Напомним, жителя ОРЛО в "Вата Шоу" ярко поставили на место, ведущий заявил, что у паспорта его собаки больше прав, чем у "паспорта" "ЛНР".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, президент, Луганск, ЛНР, Порошенко
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