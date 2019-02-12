Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод

12.02.2019 17:18

В «ЛНР» из оккупированного Алчевска мощности закрытого завода «Металлы и полимеры» перевезли в Николаевскую область. Об этом пишет сообщает Информатор.

Сообщается, что такое решения было принято руководством из-за действий оккупантов.

«Бизнес продолжает убегать из «молодой республики». Очередной завод уехал из Алчевска. Теперь будет платить налоги и создавать рабочие места в Николаевской области», — написал он.

Как сообщается, «Метипол» в мае 2019 года введет в эксплуатацию завод по производству проката с полимерным покрытием в Первомайске Николаевской области.

По словам представителя предприятия, фактически речь идет о возобновлении завода на подконтрольной украинским властям территории.

Завод «Металлы и полимеры» в Алчевске Луганской области функционировал с 2009 по 2014 год, когда регион захватили пророссийские боевики. «Металлы и полимеры» является предприятием, производящим оцинкованный рулонный прокат и оцинкованый рулонный прокат с полимерным покрытием