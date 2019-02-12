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Стало известно о нововведениях с пенсиями в Украине: кто попадет под "удар" и лишится выплат - подробности
Кабинет министров намерен построить выплату соцпособий таким образом, чтобы деньги получали действительно те, кто в них нуждается.
Для этого в Украине запускается масштабная программа верификаций социальных выплат и пенсий населения, передает "Диалог.UA".
Как пишет "Обозреватель" верификация будет проводиться не только в интересах людей, но и налогоплательщиков. "Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь – предоставляться адресно", – заявил заместитель министра финансов Юрий Джигир. Как стало известно, на сегодняшний день есть несколько причин, по которым тот или иной получатель может быть лишен пенсионных выплат. Первая – если человек оформил выплаты по недействительным, либо поддельным документам. А также документам, в которых есть ошибки. Еще одна из причин, если получатель пенсии покинул территорию Украины, выехав за границу. Также пенсий могут лишить человека, который, живя на временно неподконтрольной правительству Украины территории, и имея при этом статус ВПЛ, не может его подтвердить. К слову сказать, именно за счет указанных выше механизмов, в 2017 и 2018 годах правительство сумело пресечь трату 14 миллиардов гривен из госбюджета.
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, Кабмин, выплаты, переселенцы, ВПЛ, пенсии
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