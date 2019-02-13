Гройсман заявил об автоматической индексации пенсий с 1 марта

13.02.2019 15:19

С 1 марта текущего года в Украине впервые начнется автоматическая индексация пенсий.

Об этом сегодня во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает donpress.com.

Глава правительства отметил, что за минувший год средний размер пенсии вырос в 1,5 раза. При этом он подчеркнул, что уже с 1 марта начнется первая автоматическая индексация пенсий. Также, Гройсман добавил:

«В прошлом году пенсии были повышены на 1476 гривен для 550 тысяч военных пенсионеров».