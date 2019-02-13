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Как в Украине битый небитого везет: Кабмин решил проблему с долгами за коммуналку
Правительство предлагает списать более 80 миллиардов гривень постоянно растущей задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, при этом часть долгов будут покрываться потребителями, которые исправно уплачивают указанные в платежках суммы.
Об этом говорит эксперт в сфере энергетики, глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, передает from-ua
"Кабмин еще весной 2017 года одобрил проект закона о погашении 30 миллиардов гривень долгов за электрическую энергию, при этом часть за счет государственного бюджета, а часть - специальной надбавкой всем потребителям в тариф на электроэнергию", - отметил он.
По словам Геруса, законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 56 миллиарда гривень также уже зарегистрирован, таким образом, суммарно предлагаемое списание составляет около 80 миллиардов гривень.
"Скорее всего, мы уже пришли к точке невозврата, когда долги становятся в принципе непогашенными и единственный способ - это их списать - закрыть бюджетом", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что суммарно все долги населения и предприятий за газ, электроэнергию, отопление и воду достигают уже 100 миллиардов гривень, при этом масштабы катастрофической задолженности только растут.
"Долги населения за электроэнергию составляют лишь около 5 миллиардов гривень, а остальные 28 миллиардов гривень - это долги предприятий, бюджетных учреждений", - прокомментировал Герус информацию Национальной комиссии, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) об общей задолженности за электроэнергию в 33 миллиарда гривень. Эксперт объяснил это тем, что для предприятий сегодня тарифы на электроэнергию на 150% выше, чем для населения.
"По версии правительства, тот, кто сам исправно платит, должен еще и заплатить за тех, кто не платит", - отметил он.
По мнению Геруса, выдача субсидий наличными, как и возможное новое повышение цены на газ в этом году, без сомнения, увеличит объемы долгов и неплатежей.
Как сообщалось ранее, по информации НКРЭКУ, задолженность потребителей за использованную электрическую энергию на конец 2018 года составила 33,611 миллиарда гривень, что на 16% больше, чем на начало 2018 года.
Согласно данным Государственной службы статистики, на конец 2018 г. задолженность населения за поставки природного газа составила 26,4 миллиарда гривень, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 16,7 миллиарда гривень, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 миллиарда гривень, за централизованные поставки холодной воды и водоотведения - 3,1 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов - 0,6 миллиарда гривень, за поставки электроэнергии - 4,8 миллиарда гривень.
Теги: Украина, Донбасс, Кабинет министров, ЖКХ, долги
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