ООН создала фонд помощи жителям Донбасса

13.02.2019 13:10

В ООН учрежден Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине с потребностью в $162 млн. Его цель – оказание помощи жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения сторон, сообщает Корреспондент.net.

"Мы создаем инновационный механизм финансирования для поддержки усилий, предусмотренных Планом гуманитарного реагирования (HRP) на 2019 год – Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине – для удовлетворения острых потребностей, которые меньше всего финансируются. Я приветствую вклад доноров в этот фонд и призываю других присоединиться", – заявила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.