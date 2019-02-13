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Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку. ВИДЕО

13.02.2019 13:37
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Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку. ВИДЕО

В Броварах неизвестный злоумышленник напал на 60-летнюю женщину и выстрелил ей в голову из травматического оружия.
Об этом сообщает Нацполиция области.
"Неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на пенсионерку. Благодаря неравнодушным людям врачи спасли жизнь 60-летней женщине, которую нашли прохожие среди города с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.
Так, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на обочине улицы Москаленко лежит избитая женщина. Каретой скорой помощи она была доставлена в больницу, где ей диагностировали ушиб головы. Во время операции, медики обнаружили в голове у пострадавшей резиновую пулю.
На месте происшествия правоохранители изъяли гильзу и начали отрабатывать различные версии нападения на женщину, почему она стала объектом преступления. Как выяснилось, неизвестный напал на нее с целью ограбления.
Сейчас полиция ищет злоумышленника для дальнейшего задержания.



Теги: Донбасс, Киев, пенсионер, Бровары, расстрел
 
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