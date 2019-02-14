- Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней21:00
- Платежки вырастут в 1,5 раза: когда и почему20:45
- Монетизация субсидий: Зубко сообщил, где и когда будут выплачивать наличку20:32
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- Евросоюз выступил с серьезным требованием к РФ по поводу Донбасса 19:46
- Мосийчук анонсировал новые иски против Супрун19:30
- В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома19:00
- Возле Стоунхенджа обнаружили загадочный портал, в котором исчезают дети. ВИДЕО18:40
- Правительство приняло Постановление, чтобы уменьшить счета за газ17:30
- В поселке под Мариуполем ОБСЕ обнаружила мины17:00
Для автомобилистов уготованы новые правила техосмотра транспорта
С 1 мая 2019 года украинцев ждет новшество: изменится порядок прохождения проверки технического состояния транспортного средства. Кроме того, формат документов, подтверждающих успешное прохождение техосмотра автомобиля, обновится. Это, по мнению, правоохранителей, позволит избежать фальсификации протоколов СТО. Ожидается, новые правила приблизят Украину к европейским нормам.
В Главном сервисном центре при МВД рассказали, что бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления ОТК (обязательный технический контроль) в комплекте с меткой радиочастотной идентификации RFID. Метку-самоклейку нужно будет разместить на лобовом стекле с внутренней стороны.
Разрешено ли конкретному автомобилю участие в дорожном движении, можно будет определить дистанционно: информацию из метки станет возможно считать спецтехникой.
Важно: если владелец машины, подлежащей ОТК, получил бланк протокола до вступления в силу новых правил, он сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.
“Если новая система будет реальна похожа на ту, которая сейчас работает в Швейцарии или Германии, это отлично. Давно пора убирать бумажную документацию и переходить на электронную”,
— считает юрист Евгений Пронин.
У идеи есть риски. Полицейским необходимо технически подготовиться к переходу на новые правила. Успеют ли? Мы уже сообщали, что с радарами TruCam не все прошло гладко.
Напомним, согласно закона Украины о дорожном движении и статьи 35, техосмотру подлежат:
— Легковые авто и автомобили грузоподъёмностью до 3,5 тонн, которым больше двух лет и которые предназначены для перевозки пассажиров или грузов с целью заработка.
— Грузовые авто с грузоподъёмностью до 3,5 тонн,, а также такси не зависимо от срока эксплуатаци
— Автобусы и спецтранспорт, перевозящий небезопасные грузы.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, техосмотр, правила, автомобиль
- В Украине вступили в силу новые правила прохождения техосмотра
- Россия вернула корабли: Минобороны выводит украинский флот из Крыма (ВИДЕО)
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Нові правила перетину кордону, і не тільки: 20 змін, про які має знати кожен
- Представители крупного и среднего бизнеса обязались честно платить налоги
- В Украине могут измениться правила отбора банков для выплаты пенсий
- Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней21:00
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома19:00
- В поселке под Мариуполем ОБСЕ обнаружила мины17:00
- Дают по 100 грн: в Сети рассказали правду о зарплатах на шахтах «ДНР»16:30
- В ОБСЕ рассказали подробности смерти мужчины на КПВВ в Горловке16:15
- Из РФ через КПП «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме»15:00
- В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей14:36
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди13:32
- Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней21:00
- Платежки вырастут в 1,5 раза: когда и почему20:45
- Монетизация субсидий: Зубко сообщил, где и когда будут выплачивать наличку20:32
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Евросоюз выступил с серьезным требованием к РФ по поводу Донбасса 19:46
- Мосийчук анонсировал новые иски против Супрун19:30
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину19:15
- В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома19:00
- Возле Стоунхенджа обнаружили загадочный портал, в котором исчезают дети. ВИДЕО18:40
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- Медики предупредили об опасности жвачки10:15
- Не уснет никто: ученые рассказали всю правду о носках10:02
- Что делать, если хочешь, чтобы желания исполнялись09:29
- Токсины у Рыб и спазмы у Стрельцов: появился гороскоп здоровья на неделю09:15
- Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода 08:30
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Командир ООС о деталях ликвидации бронетехники "ЛНР": "Мы попали в цель с 2 км, у боевиков была паника"
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии