Евросоюз выступил с серьезным требованием к РФ по поводу Донбасса

14.02.2019 19:46

Евросоюз решительно обратился к России. Политики из ЕС потребовали от РФ прекращения огня на Донбассе.

Также ЕС потребовал от Кремля прекращения спонсирования боевиков, а также выведения своих войск с востока Украины.

Специалисты из ЕС все еще беспокоятся по поводу присутствия военной техники Российской Федерации и военных армии России на территории "Л/ДНР".

Евросоюз потребовал от Кремля, чтобы тот прекратил спонсирование боевиков Донбасса ради мира в Украине, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы вынуждены в очередной раз призывать Российскую Федерацию к прекращению конфликта, который она спровоцировала на Донбассе. Россия должна немедленно прекратить спонсирование боевиков и отослать свои войска обратно.

Мы серьезно обеспокоены по поводу того, что на востоке Украины еще присутствует военная техника России, как и ее армия", - сказано в сообщении.

Также Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за произошедшее. Кроме того, европейские политики в очередной раз напомнили РФ по поводу Минских соглашений, которые она часто нарушает на Донбассе. В ЕС считают, что Россия должна их придерживаться.



Источник: www.dialog.ua