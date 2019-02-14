Монетизация субсидий: Зубко сообщил, где и когда будут выплачивать наличку

14.02.2019 20:32

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко пояснил, где и когда можно получить монетизированную субсидию. Выплаты стартуют в марте.

По данным чиновника, из 4,4 миллионов субсидиантов 70% составляют пенсионеры, а 1,2 миллионов - трудоспособное население, которое нуждается в поддержке государства.

Зубко информировал, что украинцы, получающие пенсию в "Ощадбанке", будут там же получать субсидию. Кто с 4 по 25 марта ходит за выплатами в отделения "Укрпочты" – получит и монетизированную субсидию у почтовиков.

«Остается вопрос к гражданам, у которых нет пенсионных счетов. Они получат сообщение, что им нужно обратиться в любое отделение "Ощадбанка", открыть счет и по системе быстро оплатить услуги",

- отметил Геннадий Зубко.

В то же время "Укрпочта" обнародовала следующую информацию: на время пилотного проекта с марта по май 2019 года компания будет доставлять субсидии 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпошту", и максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги.

Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпошта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии. Таким образом, пенсионеры смогут не тратить время на посещение отделения и вовремя оплатить коммуналку.

Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц: в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель.

Ранее мы сообщали, по каким причинам украинцев могут лишить субсидий, пенсий, стипендий и других выплат из госбюджета.

Источник: http://kr24.com.ua