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Монетизация субсидий: Зубко сообщил, где и когда будут выплачивать наличку
Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко пояснил, где и когда можно получить монетизированную субсидию. Выплаты стартуют в марте.
По данным чиновника, из 4,4 миллионов субсидиантов 70% составляют пенсионеры, а 1,2 миллионов - трудоспособное население, которое нуждается в поддержке государства.
Зубко информировал, что украинцы, получающие пенсию в "Ощадбанке", будут там же получать субсидию. Кто с 4 по 25 марта ходит за выплатами в отделения "Укрпочты" – получит и монетизированную субсидию у почтовиков.
«Остается вопрос к гражданам, у которых нет пенсионных счетов. Они получат сообщение, что им нужно обратиться в любое отделение "Ощадбанка", открыть счет и по системе быстро оплатить услуги",
- отметил Геннадий Зубко.
В то же время "Укрпочта" обнародовала следующую информацию: на время пилотного проекта с марта по май 2019 года компания будет доставлять субсидии 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпошту", и максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги.
Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпошта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии. Таким образом, пенсионеры смогут не тратить время на посещение отделения и вовремя оплатить коммуналку.
Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц: в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель.
Ранее мы сообщали, по каким причинам украинцев могут лишить субсидий, пенсий, стипендий и других выплат из госбюджета.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, субсидия, монетизация
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