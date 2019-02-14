«Нафтогаз» выразил несогласие с начисленной Кабмином пеней

14.02.2019 12:00

В компании «Нафтогаз» утверждают, что дивиденды в госбюджет по итогам 2017 года были уплачены в соответствии с графиком.

Как передает replyua.net, об этом сказано в тексте сообщения, распространенном пресс-службой компании. Так, отмечается, что правительство дало возможность компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а всего 35% от чистой прибыли. Относительно выплаты остальных 40% прибыли был разработан график.



Ранее стало известно, что Минэкономики начислило «Нафтогазу» пеню в 2,448 млрд грн за «несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года».



Стоит отметить, что Кабинет министров обязал предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год. Правительство обязало НАК направить до 30 июня 11,799 млрд грн (30% прибыли за 2017 год) в качестве дивидендов. Дополнительно 17,7 млрд грн (40% прибыли) остались нераспределенными до принятия отдельного решения.