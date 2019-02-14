Платежки вырастут в 1,5 раза: когда и почему

14.02.2019 20:45

В Украине платить за "потерянные" в доме тепло и воду будут не поставщики, а жильцы. Соответствующий закон и подзаконные акты уже приняты. И если по теплу особых вопросов не возникает – платить придется за обогрев квартиры и общей территории, то в ситуации с водой суммы в платежках в отдельных случаях могут вырасти в 1,5 раза.

Как будут формировать платежки и когда придется платить за соседа, пишет Обозреватель.

С 1 мая часть украинцев будет платить за себя и соседа

Первым о старте новой методики расчета платежек сообщил "Киевводоканал". Правда, позже новость удалили. Так, предприятие заявило, что собирается включать в суммы так называемый "небаланс" уже с 1 февраля. Однако в Минрегионстрое рекомендовали дождаться 1 мая, когда полноценно вступит в силу закон "О коммерческом учете коммунальных услуг". У украинцев есть еще несколько месяцев для того, чтобы установить счетчики и договориться с соседями.

Небаланс – разница между тем, что намотал домовой счетчик и суммой квартирных приборов учета. Как рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий, в отдельных многоэтажках эта разница составляет 50%.

"Жильцы многоквартирных домов пользуются магнитами на счетчики, указывают их недостоверные показатели. Нужно проводить разъяснительную работу..." – говорит Бабий. И если раньше за небаланс платил водоканал, сейчас эта ноша ляжет на плечи потребителей. Главное, что изменил закон: счетчиком коммерческого учета (от него зависят суммы в платежках) считается не квартирный, а домовой прибор учета.

К примеру, если дом за месяц получил 900 кубометров воды, а все жильцы в сумме указали, что потратили 450 кубов, разницу в 50% должен покрыть сам водоканал, а жильцы могут заплатить по квартирным счетчикам. Так будет до 1 мая 2019 года. А уже после указанной даты 450 кубов небаланса разделят на всех жильцов. Если речь идет об ОСМД, то правление дома может само распределить, в какой пропорции распределять сумму. Скорее всего, она будет зависеть от объемов потребления или делиться в равных частях на всех.

"Это будет новый эволюционный закон, когда жители сами должны определять, по какой схеме будут распределять небаланс", – поясняют в Ассоциации водоканалов.

Всего закон предусматривает два варианта распределения небаланса. Первый – если у всех стоят квартирные счетчики. Второй – если часть квартир без приборов учета (в разных городах таких около 10%). Итак, если нет счетчика, то в квартире посчитают потребление по нормативу (в случае поверки счетчика – усредненное потребление за три месяца). К примеру, в доме на 45 квартир в трех нет счетчиков на воду. При подсчете сумм в платежках показания домового счетчика отнимут от показаний 42 квартир и трех нормативов.

Суммы в платежках могут вырасти в 1,5 раза в случае, если соседи активно воруют воду. Например, установили магниты на счетчики, подают ошибочные показатели. Также за "лишнее" придется платить, если соседи поливают участки возле дома. Или в квартире без счетчика прописана одна бабушка (норматив на одного человека), а по факту с ней живут трое детей и двое внуков.

Координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко также соглашается, что с внутридомовыми потерями воды могут возникнуть проблемы. Один из вариантов их решения – установка специальных антимагнитных устройств.

Проблема воровства воды с 1 мая станет проблемой всего дома. Уже сейчас украинцы, которые живут в многоэтажках, могут поинтересоваться, есть ли "небаланс" воды в их доме. И если окажется, что разница существенная – стоит задуматься над установкой антимагнитных средств и провести "воспитательную работу" с соседями. В обратном случае, придется заплатить не только за себя, но и за соседа.

Время задуматься об экономии

В Украине долгое время вообще не было учета коммерческих услуг, рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности Анна Акерманн. После резкого роста тарифов оказалось, что действующие нормативы, по которым украинцы платили без счетчиков, значительно завышены. К примеру, как показывает практика, в домах с тепловыми счетчиками платят за отопление примерно на 30% меньше. Подобная ситуация и с водой.

Источник: https://from-ua.com