Погода на День влюбленных: чего ждать от святого Валентина

14.02.2019 07:25

В День влюбленных парочки всегда ждут хорошей погоды для долгих прогулок и снега для романтичного вечера в ресторане. Однако в этом году все сложилось не идеально.

Синоптик Наталья Диденко написала прогноз на 14 февраля на своей странице Facebook.

Температура будет колебаться. На востоке, в Сумской и Черниговской областях ожидается до -8 градусов. На западе температура поднимется до +2. Днем ожидается оттепель, которая вечером превратится в гололедицу.

В Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет от 0 до 3 градусов ниже ноля.

В Винницкой и Одесской областях может пройти небольшой дождь или мокрый снег. Другие области осадки обойдут.

Погода в столице

В Киеве будет облачно с мокрым снегом. Улицы будут скользкими, поэтому водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Ночью ожидается до -6 градусов, а днем около ноля.

Напоминаем, что в Украине похолодает из-за циклона. Метеоролог сообщает, что похолодание придет уже ночью 13 февраля. Температура снизиться до 1-5 градусов на западе и севере Украины. Днем в этих регионах будет от 0 -3 градусов мороза. В восточных областях днем будет ощутимо теплее, от +3 до +7 градусов. В центре Украины — холодно в Винницкой области, теплее всего в районах Днепра.

Источник: https://from-ua.com