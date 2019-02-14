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Порошенко в Генассамблее ООН представит доклад по Донбассу

14.02.2019 15:40
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Порошенко в Генассамблее ООН представит доклад по Донбассу

В ходе визита в Харьков украинский президент Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе будет выступать на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает replyua.net. Так, он отметил, что перед мировым сообществом он намерен говорить о ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

«Меньше чем через неделю с трибуны Генассамблеи ООН буду впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты территориальной целостности и независимости Украины. Поскольку за эту оккупацию Украины заплатила самую высокую цену – жизнью своих героев», – заявил Порошенко. Кроме того, глава государства отметил, что российская аннексия Крыма и оккупация части Донбасса стали тяжелым ударом для украинской промышленности.

«Но хотел бы напомнить, что планомерное и целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось еще с начала 2000-х годов», – подчеркнул президент Украины.



Теги: Донбасс, ООН, Порошенко
 
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