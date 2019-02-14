Правительство приняло Постановление, чтобы уменьшить счета за газ

14.02.2019 17:30

Очередной этап спора между Правительством и Нафтогазом по поводу норм потребления населением природного газа и методов учета фактически потребленного газа завершился в конце января. Кабинет Министров Украины 30 января 2019 г. принял Постановление, которое делает невозможным незаконные действия поставщиков природного газа по выставлению населению, не имеющего счетчиков газа, завышенных платежек.

Что приняли

Правительство постановило, что с 9 августа 2018 года в Украине для частных домохозяйств (квартир, домов) не имеющих приборов учета потребления газа действуют такие нормы потребления газа: газовая плита и наличие центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) – 3,29 кубов газа на одного человека в месяц; газовая плита без ЦГВС – 5,39 кубов газа на одного человека в месяц; газовая плита и водонагреватель (колонка) – 10,49 кубов газа на одного человека в месяц.

Кабинет Министров Украины в рамках кампании по установке четкого учета потребления газа рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить 100% домохозяйств Украины счетчиками газа. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать – кто и сколько потребляет реально, а не списывать один на другого. Нужен счетчик. У нас есть домохозяйства, в которых счетчика нет. Чье это задание (обеспечить счетчиками)? Поставщика газа! – сказал Владимир Гройсман. – Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить граждан счетчиками. Тогда мы будем знать точно, кто сколько потребляет».

Чтобы затраты на установку счетчика не легли на плечи простых людей, Правительство приняло решение и рекомендовало НАК «Нафтогаз Украины» заняться этим вопросом вместе с операторами газораспределительных сетей. Минэкономразвития поручено учесть расходы Нафтогаза в финансовом плане компании на 2019 год.

Почему это важно

В соответствии с нормами потребления и количеством проживающих в домовладении жителей производится начисление стоимости потребленного газа. Потребители имеющие приборы учета (счетчики) оплачивают не по нормативу и количеству жителей, а за фактически потребленный газ.

С 1 октября 2018 года льготы и субсидии на оплату услуг по поставкам и распределению природного газа в объеме установленных социальных нормативов не предоставляются потребителям, которые не обеспечили самостоятельной установки приборов учета природного газа и письменно отказались от их установки за счет государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных сетей.

Из-за обращения облгазов в 2018 г. Верховный суд отменил Постановления Кабмина №203 и №204 от 23 марта 2016 года о нормах газа для населения без счетчиков. Вернулись старые нормы потребления газа: газовая плита и наличие центрального горячего водоснабжения (ЦГВС) – 9,8 кубов газа на одного человека в месяц; газовая плита без ЦГВС – 18,3 кубов газа на одного человека в месяц; газовая плита и водонагреватель (колонка) – 23,6 кубов газа на одного человека в месяц. Облгазы соответственно начали начислять людям плату за газ по нормативам 2002 года, завышенным в разы. Платежка за газ выросла в три раза.

В декабре 2018 г. потребители без счетчиков получили счета за газ с доначислениями. Сумма доначислений была расчитана за время действия норм потребления, которые были признаны незаконными решением Верховного суда по иску облгазов к Правительству. В свою очередь, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

Сейчас в Украине насчитывается 1,3 млн. домохозяйств без газовых счетчиков. Законодательством предусмотрено, что их установкой должен заниматься оператор газораспределительных сетей.

Инициатива Правительства уменьшит конечную нагрузку на стоимость природного газа для бытовых потребителей.

«Мы возвращаемся к тем нормам – была 3,3 куб. м газа, будет 3,29 – на 0,1% меньше. И таким образом, чтобы люди платили в соответствии со справедливым объемом, а не завышенным», - сказал Владимир Гройсман на заседании Правительства, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Почему нужно ставить счетчик

Возьмем простой пример. В квартире без счетчика, но с газовой колонкой, фактически проживает семья пенсионеров из двух человек. Еще в квартире прописаны, но не проживают с родителями, два их ребенка с супругами, и четыре внука. Итого – десять человек. По желаемым облгазами нормативам эта семья «потребит» в месяц, и вынуждена будет за это потребление заплатить, 236 кубов газа. Причем заплатить сама, нет счетчика – нет субсидии на газ.

По принятым Правительством 30 января 2019 г. нормативам «потребление» этой семьи составит всего 104,9 куба газа. А если бы эта семья пенсионеров имела бы счетчик, то платила бы только за фактически потребленный газ, без учета количества прописанных в квартире детей, и ей бы на эту сумму начислялась бы субсидия.

Александр Олейник

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