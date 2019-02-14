Россия отказалась передать Украине раненых моряков для обследования и лечения

14.02.2019 11:45

ФСБ России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче трех украинских моряков, получивших ранения при задержании в Керченском проливе, для их обследования и лечения. Об этом сообщает адвокат одного из арестованных украинцев Сергея Бадамшина.

Правозащитник отметил, что сторона защиты просила разрешение для Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко. Бадамашина отмечает:

«Сейчас решается вопрос об обследовании раненых в гражданских медицинских учреждениях города Москвы».

Источник: https://donpress.com