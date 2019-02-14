СМИ: на Супрун обязали открыть дело

14.02.2019 13:15

Столичный Печерский райсуд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, передает replyua.net со ссылкой на Судебно-юридическую газету.



«13 февраля 2019 Печерский районный суд Киева своим постановлением обязал уполномоченных должностных лиц Государственного бюро расследований внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун», - сказано в публикации.



Пол словам юристов, ст. 376 УК предусмотрено наказание за вмешательство в какой-либо форме в деятельность судьи с целью препятствовать выполнению им служебных обязанностей либо добиться вынесения неправосудного решения. Частью 2 этой статьи предусмотрены те же действия, которые были совершены с использованием служебного положения. Уполномоченное лицо ГБР должно будет в течение 24 часов с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР.