Умер легендарный певец, родившийся в Украине: на его песнях выросло не одно поколение

14.02.2019 13:45

Скончался народный артист РФ певец Сергей Захаров. Его песням подпевало не одно поколение. Об этом стало известно в четверг, 14 февраля.

На 69-м году жизни в Москве умер Народный артист России Сергей Захаров. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Информацию о смерти артиста подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей, пишут Акценты.

Известный певец родился в Украине в Николаевской области. Успешно завершил обучение в Ленинградском музыкальном училище.

Песням Сергея Захарова «Московские окна», «Очи чёрные» и «Три белых коня» подпевало не одно поколение.

3 марта Захаров должен был провести очередной концерт.

Источник: https://from-ua.com