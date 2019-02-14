Возле Стоунхенджа обнаружили загадочный портал, в котором исчезают дети. ВИДЕО

14.02.2019 18:40

В 2015 году исследователя Майка Холливэла привлекли к расследованию дела касательно пропажи детей в районе Стоунхенджа. Случаи исчезновения людей в этих краях настолько запутаны, что у следователей нет ни малейших зацепок.

Об этом пишут Новости планеты, передает Голос.

Рассмотрением дела занимался суд Великобритании. Во время очередного заседания двое людей рассказали про одно и то же явление. Так, в области древнего памятника появился некий портал, который определенно вёл в другое измерение. Данный портал, к слову, появляется периодически. Многие эксперты уверены, что именно он и забрал детей.

Благодаря очевидцам исследователь паранормальных явлений смог составить некоторую версию случившегося. Молодые люди, видимо, решили пойти на ночлег в самый центр Стоунхенджа, чтобы испытать новые эмоции. Внезапно началась гроза, поэтому дети побежали к палаткам. Далее один патрульный увидел необычайно яркое свечение, которое ослепило его.

Когда гроза прекратилась, то дети буквально испарились. Охранник некоторое время звал молодых людей, но никто не откликался. Подобное видел и местный фермер, который находился недалеко. Он отметил, что «хиппи» растворились в воздухе после яркого огня.

Источник: https://from-ua.com